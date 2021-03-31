富邦悍將與中信兄弟3連戰首戰，富邦在游霆崴5局僅失1分好投帶領，加上王正棠的3分炮穩住勝果，終場以5比3取勝，賽後總教練洪一中也給臨危受命扛下先發重責的游霆崴打了80分的成績。

富邦此役推出游霆崴先發，兄弟則是洋投加百利掛帥，首局游霆崴在2出局後被許基宏敲出中外野陽春炮掉分，但他很快回穩，雖然在第3和第5局碰上滿壘危機，但都靠著隊友守備幫忙成功化解。

而富邦低迷的打線也在此役甦醒，1局下林益全的二壘安打送回壘上跑者，將比分追平，3局下已經連13打數沒有安打的高國輝也終於敲安，敲出帶有1分打點的左外野安打，4局下王正棠再補上1支3分炮，終場富邦就以2分差取勝。

洪總賽後給予游霆崴肯定，「他今天臨危受命，5局這樣的投球很不錯，尤其是變化球投的不錯，可以打80分。」游霆崴則表示，自己在二軍時狀況不錯，教練告訴他，只要把二軍好的表現帶上來，不用多想太多，其他順其自然，自然會有好表現產生。

事實上，游霆崴上一場勝投已是去年的4月26日，相隔近一年再嚐勝利滋味，他坦言自己開賽時有些緊張，但在教練鼓勵下逐漸回穩，「最滿意自己在5局上二、三壘有人時的三振，當然也要感謝隊友守備的幫忙，尤其是（林）益全賢拜的那個美技。」

中信兄弟許基宏首局從游霆崴手中敲出陽春炮。（鄭任南攝）

富邦悍將王正棠敲出本季第3轟。（鄭任南攝）

富邦悍將王正棠敲出3分炮後與隊友擊掌慶賀。（鄭任南攝）

(中時 )