驗船中心（CR）31日於台北舉辦技術研討會，本次研討會由驗船中心鄭志文總驗船師主持，彙整海事即將生效與可能生效新法規，吸引眾多航運業先進及學術界教授共襄盛舉，現場互動熱絡。

研討會首先由葉德生組長進行國際公約發展現況簡報，彙整國際海事組織（IMO）及其他主管機關所發布之即將生效或未來可能生效的各項規定，將複雜條文化繁為簡，以簡潔扼要方式呈現，提供予業界提前因應準備。

研討會第二個主題由周明賢驗船師介紹現成船入級檢驗實務，我國航商因執行不同任務，可能產生輸入國外現成船之需求，故特別針對相關入級程序及檢驗項目進行說明，結合CR多年實務經驗提出相關建議，以利我國航商更加了解檢驗之重點，期能提升入級工作執行之效率。

接著第三及第四個主題分別由吳靜綺組長主講CR船舶網路安全準則介紹及陳廷榮副處長說明船舶網路安全技術實務，船舶網路安全管理為近期IMO及各國所關注的焦點，為協助積極應對航運界之船舶網路安全議題及提升網路風險意識，CR特別制定船舶網路安全準則與業界分享，本次研討會亦針對該準則進行細項說明，另也從實務面出發，提供相關建議供業界參考使用。

CR透過本次研討會分享相關訊息，並藉由與業界之交流，得以提升我國航運產業之技術能量，並增進航運產業蓬勃發展。本次研討會資料可至CR官網下載。

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