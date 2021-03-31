全球晶圓代工龍頭台積電今年1月法說會宣布，將2021年資本支出上調至250億至280億美元，等於是資本支出調高約45~62%，此外，將在2020年至2025年保持年複合成長率10~15%，從目前公布營收來看，今年第一季營收預料在創新高，近期市場也傳出先進製程研發好消息，可說是利多不斷。然而，台積電自3月17日除息2.5元後，慘淪貼息命運，甚至回測季線，主要與外資大幅調結台積電持股有關。

台積電31日股價收跌1.68%、報在587元，成交總量38,636張。台股近期高檔震盪，但仍攻上16544.9點歷史新高，與權值王台積電表現大相逕庭。外資今年第一季賣超台股3,187.38億元，投信買超290.1億元，自營商賣超190.7億元，晶圓雙雄台積電、聯電慘遭賣超百萬張。

根據資料顯示，台積電今年第一季遭外資大幅賣超逾53萬張，並高居外資賣超第一，台積電在除息後跌破600元關卡，一路跌破季線，甚至在3月25日收盤價來到近期低點575元，雖然台積電股價在周二盤中一度回到600元關卡，但投信及自營商則趁機小幅調節，籌碼凌亂下，台積電30日再度跌破月線、季線。

不過，至3月26日數據顯示，台積電總股東人數正式突破百萬，達1,000,069人，較前一周再增近5.34萬人，顯示小資族無畏下跌，仍逢低加碼台積電。

(中時新聞網)