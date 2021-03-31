雖然中國大陸與印度在經過多次談判後，已逐漸撤離中印實際控制線（LoC）上的部隊，但《印度斯坦時報》（Hindustan Times）31日指出，雙方用於支援邊境的空軍單位完全未有鬆懈，仍隨時準備因應前線可能發生的戰鬥。

根據報導，中印空軍單位於邊境附近的部署，仍然與2020年當地緊張情勢達到最高峰時相同。印度空軍的防空單位、無人機、運輸機、直升機仍持續於拉達克地區（Ladakh）駐防；距離東拉達克350公里以內、備有戰機的各空軍基地，也隨時處於待命狀態，其中包含MiG-29、Su-30，以及最近才自法國返回印度的「飆風」（Rafale）戰機。

中國大陸也不惶多讓，除了在拉達克－西藏戰區部署戰機，該區域也仍有大量雷達和飛彈單位駐防。印度空軍退役中將、現任印度空中武力研究中心（Centre for Air Power Studies）主任邱普拉（Anil Chopra）表示，除非雙方能夠達成某種政治解決方案，否則這種情況將很難改變。

至今為止，中印雙方已進行10次軍事指揮官會議，最後一次於2月20日舉行，雙方達成共識，自班公湖（Pangong Lake）南北岸撤軍。但原預計3月舉行、聚焦德普桑平原（Depsang Plains）、溫泉（Hot Springs）、高格拉（Gogra）等地撤軍問題的第11次談判，卻還沒有下落。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）先前指出，中印方都正加強主力部隊的快速部署能力，就算談判後自邊境撤軍，也能在未來衝突發生時迅速趕赴邊境，顯示當地實際情勢並未有所軟化。

(中時新聞網)