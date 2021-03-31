美國電玩零售商GameStop30日宣布，該公司從亞馬遜與寵物用品電商平台Chewy手中挖角多名高階主管，希望擺脫營運困境並加快數位轉型腳步。
GameStop周二宣布雇用威爾克（Elliott Wilke）擔任運籌長，他過去七年在亞馬遜任職，擔任生鮮超市與Prime Pantry食品送貨業務主管等職務，也曾待過家用消費品龍頭寶僑。威爾克將於4月5日就職，負責制定成長與行銷策略以提升顧客忠誠度。
GameStop同時任命兩名Chewy前主管擔任品牌研發與商品銷售部門副總裁。這一切行動都是由GameStop大股東、Chewy創辦人柯恩（Ryan Cohen）主導，他今年1月進入GameStop董事會，便帶著另兩名Chewy高層跳槽而來。
Wedbush證券研究部門董事總經理帕切特（Michael Pachter）表示，GameStop這波挖角行動看來是奉柯恩指示，目的在於透過撤換經營團隊以改善營運。
(工商 )
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