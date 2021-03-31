樂壇新人縉Jin工程師轉換跑道，加盟混血兒音樂廠牌，推出新歌《早碎早起》。縉Jin分享音樂對她來說是情緒發洩的出口，因為2019年發生了一些令人憤怒的事情，說不出口也無法解決，為了發洩開始創作音樂。她說：「之前是工程師，目前全職做音樂。創作方面希望我的作品能被更多人聽見並且能真的能對他們的生活或情緒帶來一些幫助。完成一首歌的抒發感是最無可替代的，也是創作讓我感到著迷的最大原因，音樂一直陪伴著我的身心。」

加入天團玖壹壹所屬公司混血兒娛樂，成為唯一的女歌手，縉Jin分享簽約經過：「看到老闆追蹤我的instagram，自己默默的一直在想為什麼會發現我，很好奇但也沒有什麼動靜，過一陣子他突然密我問我有沒有合作的意願，當下先呆掉然後一直覺得哇靠真假我嗎！很開心但都壓在心裡，還是一派正經的繼續討論合作的事情，但其實超開心他們的欣賞跟信任，我的這張專輯才能現在就讓大家聽見。」

縉Jin也分享她的創作過程，表示她的靈感跟生活息息相關，可能經歷一樣的事情，有些人不會有什麼感覺，但她的感受力很強，所以她蠻容易情緒化的，她也很喜歡自己這個樣子，每當發生比較難過的事情就會開始動筆整理。她的歌曲也分享愛情觀，「關於愛情觀其實泰然都是結束後的事情了，過程的我是否能像歌曲如此我自己也不敢保證，寫這首歌一方面也是希望給正在愛情中很迷失的人一個動力吧。目前單身，除了拜託大家多多發工作之外也歡迎發男友，開玩笑的！」

樂壇新人縉 Jin加盟混血兒娛樂推出新歌。（混血兒娛樂提供）

(中時 )