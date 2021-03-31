積極布局參選國民黨主席、志在2024的前主席朱立倫，上周末以慶祝前新北市衛生局長林奇宏當選首任陽明交大校長為由，邀集他兩任新北市長任內的局處首長舊屬聚會，不少舊屬對朱表達「深深期許」，還有人預祝朱「心想事成」，頗有誓師揮軍氛圍。引人注意的是，曾是朱副手的新北市長侯友宜、曾是高雄市前市長韓國瑜副市長的李四川，都以另有行程而雙雙缺席。

與會人士指出，過去朱團隊也不定期聚會，但大多10多人聚會，上周末在北市敦化南路某知名餐廳的聚會則有近40人到場，開了兩大桌，現場「軍容壯盛」，是朱卸任市長後規模最大的一次，還有人在行前就猜測是否有重大宣布或任務交付。

當天聚會，過去當過朱市府副市長的陳伸賢、葉惠青、高宗正、呂衛青等人都到場，「唯二」缺席的副市長是侯友宜、李四川。據指出，侯友宜早已安排其他行程，而深受朱、韓倚重的「川伯」李四川則在宜蘭與家族聚會。此外，同樣深受朱、侯倚重的現任新北市副市長劉和然因遠在高雄，也未出席。

雖然藍營一直有人主張2024最強棒應是「人氣王」侯友宜，侯也未到場，但從朱團隊留下成為侯團隊成員的到場首長非常踴躍，有副市長謝政達、祕書長林佑賢、副祕書長朱惕之及消防局長黃德清、農業局長李玟、地政局長康秋桂、社會局長張錦麗、市府技監柳宏典、顧問吳清炎、產業發展諮詢委員會執行長廖榮清，連台中市經發局長張峰源也趕來。此外，國民黨智庫顧問施威全、立委林奕華、也曾是韓市府海洋局長的趙紹廉、消基會董事長黃怡騰等舊屬都出席，共聚一堂。

儘管有人猜測朱可能會有重大任務說明或交付，但據指出，席間朱並未談到參選黨主席或2024，不少舊屬則表達對朱「深深期許」，還有人祝朱「心想事成」，會力挺朱到底；朱雖沒說自己動向，只與大家開玩笑，暢談近年下鄉學習、公益之旅，但也談到國民黨最重要的是必須團結、2022一定要贏等等，同時為侯團隊拚市政加油打氣。

朱市府團隊除了部分留在侯團隊，目前分居各行業要職，包括學界、媒體界、商界都有。

(中時 )