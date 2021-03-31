40歲港星謝霆鋒近日與天后女友王菲感情狀況引熱議，甚至遭資深記者「香港朱皮」在微博爆料兩人已分手半年，不過謝霆鋒日前就被陸媒直擊穿著黑色帽T前往王菲家中過夜，以行動反擊分手傳聞。好不容易澄清了情變傳聞，謝霆鋒今(31日)又因為穿著橘色羽絨衣出席紅毯活動，慘遭網友批評品味真的不行！

謝霆鋒今晚受邀出席大陸時尚芭莎年度派對活動，以墨鏡加上橘色羽絨外套的打扮，成功從一票盛裝出席的藝人中脫穎而出，引爆大陸網友熱烈討論，對於謝霆鋒的品味不敢苟同，「媽呀！這品味跟他爹一模一樣」、「我覺得你在仗著自己的帥氣亂穿衣」、「我以為謝賢來了」。

謝霆鋒今晚以羽絨衣造型現身紅毯。(取自微博)

謝霆鋒全身照。(取自時尚芭莎微博)

隨後謝霆鋒也在微博PO出紅毯照，搞笑自嘲：「是有點熱。」幸好謝霆鋒一入場後，也因為室內溫度較高，終於脫下了他那件被網友嫌棄到不行的羽絨衣，照片曝光也讓網友欣慰直呼「是啊，多好看，非得穿老奶奶羽绒服」、「好看多了」。

謝霆鋒父親謝賢。(取自謝賢微博)

謝霆鋒近日會場後，脫下羽絨衣。(取自微博)

其實要把羽絨衣穿得好看又有型，本來就是一件不容易的事。去年11月更有網友忍不住在PTT發文，直指「瘦的人穿起來就夠胖了，何況身材不好的人穿起來更像米其林」，不解為何台灣人為何那麼愛穿羽絨衣？吸引大批網友留言回應「騎車好方便的」、「現在也有好看有設計感的可以買，只是路上看到的都是醜的」、「因為在台灣穿著舒服方便就贏了，沒人care醜不醜」。

(中時新聞網)