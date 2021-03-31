4大政黨最新民調出爐，年輕人最支持這黨？據媒體報導，民進黨31日召開中常會，會中公布黨內民調中心資料指出，針對40歲以下的選民支持度，民進黨已躍居各政黨首位，在20-29歲民眾支持度，從去年1月24.2%到今年3月上升至29.1%，30-39歲的民眾，支持度從去年1月的16.5%上升至今年3月的29.1%。

據《NOWnews今日新聞》、《風傳媒》報導，民進黨31日公布4大政黨年輕族群支持度，國民黨支持度方面，在20-29歲民眾支持度，從去年1月9.8%到今年3月下滑至9.2%，30-39歲的民眾支持度，從去年1月的10.6%到今年3月下滑到9.4%。

民眾黨方面，20-29歲民眾支持度，從去年1月26.0%到今年3月下滑至12.9%，30-39歲的民眾支持度，從去年1月的25.7%到今年3月下滑到14.9%。

時代力量方面，20-29歲民眾支持度，從去年1月22.2%到今年3月下滑至16.1%，30-39歲的民眾支持度，從去年1月的16.5%到今年3月下滑到10.5%。

總統兼黨主席蔡英文也對此表示，這份民調顯示人民對民主、自由認同度和信心非常高的。

相關民調資訊經轉傳至社群網站LINE平台，網友紛紛嘲諷，「有啥希奇古怪的，自己做的都是第一，但是你我他相信嗎？」、「看丟鬼」、「原來是民進黨自己做的啊！那我就放心相信了」、「不是明天才4/1嗎？」、「自我感覺超良好」、「老王賣瓜，自賣自誇」。也有網友說「民進黨好棒棒」、「民進黨支持者看到這樣的民調該不該開心呢」。

(中時新聞網)