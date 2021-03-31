瞿友寧、莫子儀和黃信堯共同揭曉第43屆金穗獎入圍名單。（金馬執委會提供）

第43屆金穗獎入圍者大合照。（金馬執委會提供）

第43屆金穗獎首次由金馬執行委員會承辦，31日由本屆金穗導師導演瞿友寧、黃信堯、金馬影帝莫子儀擔任揭曉嘉賓，公布入圍名單，報名件數創下史上新高，共有415部影片報名，最終入圍66部，其中55歲的許傑輝也帶著首度執導短片《88海水浴場》，開心入圍最佳劇情片，成為本屆最資深的「新導演」。

許傑輝出道超過30年，為了圓導演夢，不惜投入超過150萬來拍電影，他稱「總要折磨自己，才會壯大自己」，受訪時更苦笑說道：「把拍攝《我的婆婆怎麼那麼可愛》的酬勞全都梭哈，拿來補拍電影的費用。」他還笑說：「以前都不了解為什麼大家總說拍片要賣房子，這下總明白了，我太太緊張問我有沒有抵押房產。」

擔任導師的瞿友寧、黃信堯、莫子儀除了當天一早和新導演分享經驗外，他們也在揭曉台上開玩笑說道：「各位都是電影的未來，希望各位未來的大導演和大製片們，未來可以找我們演戲。」「如果大家有給我個工作機會也很歡迎！」黃信堯也分享「成功不必在即」，還提到現實層面，當導演收入不穩定，斜槓兼差難免，「像我今天就來當（金穗）導師！」一貫的幽默使眾人大笑。

金馬執行委員會執行長聞天祥透露，金馬主席李安得知金馬要承辦金穗獎，給予很大的支持，稱讚「做這件事很好」，更大力支持執委會花費20幾萬的資金幫新導演的作品製作影展規格播放檔案DCP，也以此規格，將在桃園光影文化館二館、台中市立圖書館沙鹿深波分館及中山73影視藝文空間、高雄市電影館、花蓮鐵道電影院等地同步播映。

本屆金穗獎評審由資深監製李烈擔任評審團主席，並率領演員鄭人碩、導演沈可尚、連奕琦、張耀升、黃綺琳、邱立偉、李家驊和影評人鄭秉泓選出最終得獎名單。入圍66部的作品中，無論劇情、紀錄、動畫、實驗都有機會角逐獎金60萬的最大獎，金穗獎總獎金更高達540萬，得獎結果將於6月5日頒獎典禮揭曉。

第43屆金穗獎入圍名單請見金穗獎官網。（https：／／ghsa.org.tw／gha／competition／nomination）

(中時 )