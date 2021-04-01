中華電信除了5G建設加速加量，為配合政府新南向政策，也正積極布局5G創新應用拓展國際市場。中華電信31日宣布整合集團資源，攜手中華精測強攻5G智慧製造，中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信積極發展廣結盟策略，31日與中華精測攜手打造5G智慧製造相關應用落地實現，未來中華電將持續在資通訊領域廣結盟，結合策略合作夥伴推廣企業專網，進行開發5G跨業垂直領域創新應用，快速推廣至國際市場。

中華精測董事長林國豐表示，5G智造將由「內服到外用」開拓新營收，中華精測的智慧製造，已在實際生產製造的場域發揮多項成效，至少包括利用AI虛擬量測技術將單站良率由67％提升到99％、錯孔檢測由人工需時3天改利用AI影像深度學習辨識縮短到5分鐘、節省化學藥液38.5％、減少廢水處理費11％等，使得中華精測在技術快速演進的半導體行業，能夠自我精進，持續提供給客戶優越的產品和服務。

林國豐強調，除了公司內部自行採用之外，中華精測的智慧製造解決方案，也開始向外推展，由「內服」到「外用」，目前已有海內外客戶在洽談，期望海外客戶能為中華精測帶來新的營收，未來中華精測也會與更多企業共同導入智慧製造，增加產業競爭力。

中華電信展現5G技術實力，這次透過「行動SNG服務」直播平台，在台北的記者會現場上大秀中華精測位於桃園平鎮廠內「5G+AR擴增實境」的生產戰情管理作業。

除此之外，位於記者會現場，可見「5G+AIoT感測器」、「5G+邊緣運算系統」、「5G+人工智慧」、「5G +智慧管理平台」等解決方案，展現出中華精測自獨立分割前，其創業核心團隊源自中華電信研究院時期即開始累積之研發能量，已可達到自主掌握核心技術，成功在半導體晶圓測試介面領域打造出獨步全球All In House完整的5G+AI智慧製造生態系，符合時下工業4.0的發展潮流。

NCC副主委翁柏宗表示，5G網路不僅是給個人用的，更是各個產業數位轉型的基礎設施，是需要ICT（資通訊技術）和OT（運營技術）跨域結合。他強調，中華電信以5G專網結合子公司中華精測場域和運營技術，整合網通產業鏈合作打造智慧製造的案例，也期盼國內有更多產業投入以發揮5G最大的功效。

工業局長呂正華強調，中華電信和中華精測的5G專網合作案例已經落地並且發揮顯著功效，尤其中華電與中華精測已與國內多家網通廠攜手開拓5G的企業應用，未來5G企業專網的商機可期。

這是繼中華電信繼攜手日月光與高通打造全球首座5G mmWave智慧工廠、與國際大廠及國內5G AIoT垂直應用領域廠商正式進駐高雄亞灣區實地參與5G創新應用之後，再次展現5G智慧製造實力。

中華精測表示，這次主要是中華精測自家成功的智慧製造實績為範本，向外發展擴大智慧製造，攜手各領域製造業AI升級，在製造效益上，可提高生產良率和效率，在廠區管理上，導入智慧製造將帶給員工更友善的工作環境、減少工安風險。在兼顧製造與環保平衡的企業責任上，則可因智慧製造提高能源運用效率、減少廢水、廢棄物排放對地球環環境更友善。

林國豐強調，綜合上述之成效，5G智造正符合現代企業永續發展的ESG精神。

中華精測總經理黃水可進一步透露，該智慧工廠創新應用，目前才剛開始，未來發展到一定成效後，將把該項業務從精測獨立出去成立一家新公司，他強調5G智慧工廠將會是全球產業發展的重要趨勢，相關業績貢獻甚至比半導體產業還大，希望未來幾年看到成績，因此，精測才會決定以成立新公司方式，準備迎接這波大商機。

中華電行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電深耕智慧製造已久，目前集團內包括勤崴的車聯網、中華資安、智趣王的AR應用等，都在各領域開花結果，後續希望擴大至IC大廠、鋼鐵、製造業、化工、檢測、環工、製藥等產業，並樂見更多企業客戶加入。

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