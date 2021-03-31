藝人邵雨薇和吳慷仁去年10月大方認復合，兩人越愛越高調，今（31日）邵雨薇更大方曬出男友視角照，並難得曝光兩人約會對話，還洩漏吳慷仁的吃醋反應，讓眾人看了全被閃瞎。

邵雨薇在社群網站透露，自己今天去北藝大奈良美智展的路上，經過了戲劇系和音樂系聽到有人在唱男高音，讓她莫名有種熱血沸騰的感覺，便突然冒出一句：「如果我有念大學就好了」，同行者聽了則回應：「你沒念現在也很好啊」，讓邵雨薇忍不住調皮表示自己想要參加聯誼，想要體驗抽機車鑰匙、享受害羞的時刻。

邵雨薇曬和吳慷仁的約會日常。（圖／翻攝自臉書）

而同行者一聽立刻握緊拳頭看向她，邵雨薇才趕緊說：「那我現在改抽你不同的汽車鑰匙好了，看抽到哪台」，對方則回：「抽這台也是我，抽那台也是我，怎麼抽都是我。」邵雨薇分享玩這段對話，忍不住笑說：「Ok話到這大家又要說光太強。這只是幽默小插曲」雖然邵雨薇在文中都用「你」稱呼同行友人，但由此可知同行者就是吳慷仁。

邵雨薇放完閃光彈後，接著說人生「沒有早知道」，雖然也沒辦法改變過去什麼，但現在正在念的生命大學還在進行，「每一個改變你讓你更好的都是老師，每一個陪伴你走過這些時光的都是同學」，直言對自己負責，並且感到驕傲就可以了。

同時，邵雨薇也Po岀由吳慷仁掌鏡的男友視角照，甜蜜爆表，引來不少網友打趣稱「你文章有內容嗎，我怎麼只看到一片空白」、「這篇前半段是空白文章，但原來阿仁談起戀愛這麼可愛」、「超閃的」。

邵雨薇臉書全文。（圖／翻攝自臉書）

(中時新聞網)