男人難免會偷看色情片，但可別讓陌生女性撞見，否則肯定會把人嚇得花容失色。台北市就有一名女乘客投訴，日前在松山區路邊攔下一部計程車，一上車就看到年約50多歲的運將，放在方向盤旁的手機正在播放「愛情動作片」，還好司機因為不順路拒載，讓她嚇得趕緊衝下車驚呼「差點一路跟著看」。

這名女乘客向媒體投訴表示，她30日在路邊攔了一部老舊的計程車，為了不妨礙交通，就趕緊開門進到車內跟司機報路，此時卻看到司機放在方向盤的手機，正在播放「愛情動作片」，還聽到片中女主角發出聲音，當時司機完全沒有要關掉的意思，想了約1秒後跟她說：「小姐抱歉喔(台語)，不順路，請妳叫別的車喔！」。

當時還嚇得不知所措的女乘客，立刻打開車門秒衝下車，事後回想「不知是司機不想載，還是在看「愛情動作片」被發現覺得尷尬找理由，還好趕快下車，要不然可能一路跟著看」。據「三立報導」，女乘客事後很懊惱沒來得及拍照或錄影，好提醒其他女乘客要小心留意。

對於女乘客遇到小黃司機看色情片的遭遇，警方表示，這名司機顯然邊開車邊看手機，不但無法注意四周狀況，也會危害其他車輛行車安全，可按道路交通管理處罰條例第31-1條規定「汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處3000元罰鍰。」

(中時新聞網)