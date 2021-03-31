嘉義縣番路鄉「童年渡假村」發生大火，附近民眾拍下大量濃煙和火焰把夜空照得一片火紅畫面。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣番路鄉「童年渡假村」發生大火，嘉義縣消防局晚間10點55分接獲報案，調派多個分隊人車前往灌救，初步得知烤肉區幾乎全面燃燒，疑似有小木屋也受波及，大量濃煙和火焰把夜空照得一片火紅，更數度傳出爆炸聲，初步了解無人員傷亡，火勢在11點半左右獲得控制。

(中時 )