嘉義童年渡假村大火 夜空一片火紅傳爆炸聲響 23:452021/03/31 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣番路鄉「童年渡假村」發生大火，附近民眾拍下大量濃煙和火焰把夜空照得一片火紅畫面。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣番路鄉「童年渡假村」發生大火，附近民眾拍下大量濃煙和火焰把夜空照得一片火紅畫面。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真） 嘉義縣番路鄉「童年渡假村」發生大火，嘉義縣消防局晚間10點55分接獲報案，調派多個分隊人車前往灌救，初步得知烤肉區幾乎全面燃燒，疑似有小木屋也受波及，大量濃煙和火焰把夜空照得一片火紅，更數度傳出爆炸聲，初步了解無人員傷亡，火勢在11點半左右獲得控制。 人物剪影女富豪各擁一片天－印度女首富白手起家 投入新冠肺炎藥研發 佳麗村修復版重登大銀幕 (中時 ) #渡假村 #火紅 #夜空 #童年 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 影后大螢幕露底怒甩導演巴掌 再自爆童年遭外公長期性侵 11:582021/03/30 娛樂 迎清明連假 墾丁、高雄訂房爆滿 04:102021/03/29 產業．科技 強茂大火 呂謦煒批高市府：高雄工安怎麼了？ 20:452021/03/29 政治 人物剪影女富豪各擁一片天－脫口秀天后歐普拉 專訪哈利、梅根撼全球 04:102021/03/28 專題周報 阿里山大火 燒掉3000萬觀光財 04:102021/03/27 地方新聞 人物剪影女富豪各擁一片天－女富豪各擁一片天 貝佐斯前妻梅開二度 醉心慈善 04:102021/03/28 專題周報 台南小吃─牛肉湯篇 04:102021/03/31 藝文副刊 金門星光節華麗登場 璀璨光芒解放海島夜空 22:012021/03/28 旅遊 影片曝光 新船熱鬧下水才10秒 船體瞬間往右舷側翻 岸邊一片驚呼 17:212021/03/27 社會 鹿港親子童樂會 奧萬大賞火金姑 04:102021/03/29 地方新聞 嘉縣義竹五間村、中平村缺水灌溉 農水署評估改善 18:262021/03/30 寶島 社會熱門新聞 喝花雕雞睡著 彰化男驚醒見命根子不見 女友冷回：沖馬桶了 - 社會 高大成曝剪命根最慘案 他撿起斷根狂跑到醫院卻失血過多亡 - 社會 熟女房東變女友 吃素念經愛穿丁字褲 網笑翻：射即是空 - 社會 白牌司機為搶客狂毆小黃司機 囂張嗆：誰敢搭他車就打誰 - 社會 彰化男遭女友狠剪命根 醫曝現況：剩1.5公分 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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