歐盟聯合研究中心（Joint Research Center,JRC）的初步報告建議，將核能發電列入「綠色投資標籤」(green investment label)，意思是核能發電符合綠色能源的「可持續發展」。

路透社報導，從去年開始，布魯塞爾的專家顧問群展開「核電是否應該獲得綠色標籤」，進行了幾個月的討論，在議程中，經濟委員會成員已經就核電產生的二氧化碳排放量非常低達成共識，但仍需要對核廢料處置的環境影響進行更多分析。

歐盟聯合研究中心剛剛出爐的初步報告則表示，核廢料爭議其實問題不大，核電應該公平地被認定為綠色能源。

JRC的報告表示：「沒有發現任何證據，認定核能會比其他電力生產技術對人類健康或環境的危害更大。」

至於核廢料問題，將核廢料存埋在深層地質構造中，被認為「適合和安全的」，並援引包括法國、芬蘭在內的國家，在開發此類場址的後期階研究做為佐證。

瑞典核電公司KärnfullEnergi的創始人約翰‧艾爾伯格(John Ahlberg)說的那樣：「核能是所有能源中，排碳量最低的。以瑞典核電為例，每千瓦小時的二氧化碳排放量只有2.5公克，這表明核能可能是世界上最清潔的電力。」

這對於歐盟國家在核能議題上的分歧，可能會起到牽引而走向一致。上星期，歐洲7個明確表達支持核電的國家：法國、捷克、匈牙利、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛文尼亞，敦促歐盟經濟委員會在政策中支持核能。

不過，奧地利、德國與這些國家內部的環保團體，則是表態反對使用核能，表示核廢料會造成的環境風險。綠色和平組織歐盟政策顧問西爾維亞·帕斯托雷利（Silvia Pastorelli）表示：「核工業迫切需要資金，因為核電太昂貴，新計畫難以成型。」

值得注意的是，反對核能的歐盟國家，會認為天然氣值得投資；相對的，支持核能的國家就表示反對繼續使用天然氣。

Greens for Nuclear Energy - An Introduction

為了推動核能列為綠色能源，有46個非政府環保團體，聯名向歐盟主席烏蘇拉·馮-德萊恩Ursula van der Leyen)提交一份公開信，指出化石燃料造成的污染，是最明確的當前危機，化石燃料是造成持續碳排放和空氣污染，導致在歐洲，每年就有150萬人喪生。

這46個環保團體來自各個國家，其中台灣的「以核養綠」與「核能流言終結者」也列在其中。

JRC的報告仍屬草案，將有2個專家委員仔細審查JRC的報告，預計在3個月後才會公布最後結果。

(中時新聞網)