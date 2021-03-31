台灣基進立委陳柏惟罷免案進入第二階段，根據29日民調顯示，有48%會投同意票、30%不同意罷免、21%未決定。陳柏惟對此回應表示，他每天的行程都非常滿，如果他還不夠好，可能要找一個一天有48小時的人來當立委吧。資深媒體人黃暐瀚表示，陳柏惟罷免案，沒有那麼容易，大概4成或6成。但是如果操作過頭，超過了四分之一，就會罷掉了。

黃暐瀚在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，為什麼他會覺得陳柏惟罷免案並沒有那麼容易，不是一定不會過，而是大概4成或6成。陳柏惟在節目上在面對朱學恒的時候，嘴巴很兇地說「朱學恒是什麼咖」，可是朱學恒是個咖，他才這樣講。隨便一個國民黨不知名的議員，他連回都不會回應。朱學恒罵陳柏惟，會讓支持他的綠營跟獨派的那一群人覺得，要去保護他，才不會使台灣受傷，他們相信這個事情。

黃暐瀚認為，今天如果是一個穩死的局，一定輸。民進黨和台灣基進黨判斷，看了高雄市議員黃捷罷免案的例子，陳柏惟罷免案不會過，不是因為挺黃捷的人多，是因為討厭他的人沒那麼多。

黃暐瀚指出，台中沒有桃園那麼藍、也沒有高雄那麼綠，台灣基進需要舞台，2018年台灣基進有12個市議員候選人，全部都沒上。這次他們要跟你玩2022年，台灣基進議員要上5個，現在跑出來罵朱學恒的，不是只有陳柏惟，因為那些小人物要成為真正的人物，他們的戰法非常清楚；不過如果操作過頭，超過了四分之一，那就會罷掉了，他們就賭你台中人，不會因為這件情出來投票。

(中時新聞網)