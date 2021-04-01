一名吳姓婦人在超商詢問巧克力六折優惠，因不滿店員未即時回覆，竟當場暴走，不斷咆哮還扯下店員證件，更嗆自己全身上下都是愛馬仕，要店員儘管去告，事後將影片PO網試圖公審店員，卻反被網友嗆爆緊急關版，關版前一句話也讓網友火大。

這名被網友稱「愛馬仕姐」的吳女，在超商暴怒嗆女店員，只因為女店員正在幫其他客人結帳，沒有即時回覆問題，遭吳女認為態度差，當場開嗆，還扯下女店員證件，更稱自己全身都是愛馬仕，也花過200萬打官司，要店員快點去告，自己最愛打官司。

事發後吳女更是將影片貼上爆料公社討拍，稱「新北市某超商店員態度惡劣」，意圖公審女店員，但影片曝光後反遭網友公幹，短短1小時湧入萬名網友痛罵。

吳女見到風向不對後，在底下留言：「實在報(抱)歉照(造)成大家困擾，你們快睡覺吧，身體要顧好謝謝大家指導」，遭網友留言狂罵：「好大的官威啊董事長」、「一句話還能那麼多錯字，有沒有誠意啊」、「跟你買車有沒有第二件六折」、「人不要臉天下無敵」、「哪來的自信網友會挺你」、「公開道歉啦」、「奧客還好意思哦」、「全身愛馬仕比較高貴嗎」，不久後吳女也關閉個人臉書躲避風頭。

離譜行徑也讓吳女遭到網友肉搜，發現她是一間中古車行老闆，紛紛轉移到其臉書粉專與IG繼續出征，而車行臉書粉專目前已關閉，僅剩IG依舊開啟。對此吳女母親則出面緩頰，表示女兒很善良，還會定期做善事，可能是當晚喝醉才會失態。

(中時新聞網)