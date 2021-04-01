有人說「人之初，性本善」，也有人說「世間無善人」。我不是學者，關於善惡我無法告訴你絕對的真理是什麼，但我知道這個世界上有惡棍。如果可能的話，我希望你長大以後不要成為他們中的一員。

這世界的運行法則中有一個基本原理：在人生的每一個小群體中，無論在幼稚園還是在有落地窗的獨立辦公室，你遇到的人都會把周圍人劃分為兩類，強者和弱者。

但在二者之間，其實還有一類人。這是最危險的群體。他們害怕跌到弱者的一方，又對強者無計可施，於是總對弱者拳打腳踢。他們總會以莫須有的藉口，把弱小的人推到牆角。

我和其他父母一樣，既害怕你被人推到操場角落，也害怕你對別人拳打腳踢；既害怕你被欺負，也害怕你欺負別人。這兩種處境我都經歷過，相信我，二者的滋味都令人不好受。

所以我們需要聊聊善惡，我想這應該是當爸爸的責任吧。老實說，我不知道該從哪兒講起，不如我們講個故事吧。

很久以前，有一個名叫「送葬者」的摔跤手，住在一個遙遠的國度。在這個國家裡，所有的摔跤手最渴望的就是參加全國摔跤比賽，在成千上萬名觀眾面前打敗對手，戴上象徵冠軍的金腰帶。

在人們的記憶裡，布萊特‧哈特和肖恩‧邁克爾斯年復一年地主宰著這項比賽，人們都說他們倆是無法戰勝的，但當「送葬者」第一次走進摔跤場的時候，一切都改變了！他就像邪惡世界中的英雄。「送葬者」的必殺技是「墓碑釘頭」，就是直接把對手頭朝下掀翻在地─你媽堅持說你不需要知道這件事的全部細節，她說的是對的。那一招真的太厲害了！

「送葬者」注定會成為比賽的冠軍(就像童話故事中王子最終贏得了公主和半個王國)。人人都愛「送葬者」，他又高又帥，但是，在光亮的外表下，他內心背負著一個沉重的祕密。終於有一天，他過去的陰影出現了─他同母異父的弟弟凱恩。

凱恩的父母死於一場可怕的火災，所有人都以為凱恩也葬身火海，但凱恩活了下來，他的臉上留下了可怕的傷疤，內心充滿仇恨和憤怒。有些壞人想傷害他，謊稱當初是「送葬者」放火想要殺死凱恩。所以凱恩帶著恨意發誓，他總有一天要報仇雪恨。

某天，「送葬者」正要和肖恩‧邁克爾斯決一死戰，勝者將和布萊特‧哈特爭奪金腰帶。這時，凱恩突然出現，在公眾面前向哥哥下了戰書。

但是「送葬者」不想和自己的親兄弟打架。他走開了─如果有人想傷害你，你也可以這樣做，這沒什麼丟臉的。凱恩追在後面叫他「膽小鬼」，但凱恩錯了，他才是那個真正的膽小鬼。

「送葬者」拒絕與親兄弟揮拳相向。但凱恩和其他惡霸一樣，在後面窮追不捨。他羞辱「送葬者」，叫他「懦夫」「窩囊廢」，還有一堆不好聽的詞…這些詞等你長大就會懂的。

「送葬者」本來可以輕而易舉地打倒凱恩，但是他選擇不計較眼前恩怨。未來的某一刻，無論是在操場上還是在公司的落地窗前，我希望你能意識到，勇敢的人並不是那些不分青紅皂白就挑起爭鬥的人，而是那些明明能贏，卻不屑於動手的人。

後來，凱恩就一直挑釁，想讓他哥哥出手，但是「送葬者」始終拒絕，每次都直接走開。

時間流逝，就像所有童話故事講的那樣，凱恩終於意識到自己的錯誤。他終於明白，血濃於水，一直以來錯的是自己。後來，在一個月黑風高的夜晚，「送葬者」被肖恩‧邁克爾斯和他的三個小跟班伏擊了。凱恩跑到哥哥身邊。一開始，肖恩‧邁克爾斯還以為凱恩和他們是一夥兒的─所有惡霸都是這麼以為的，他們自以為人多，在襲擊一個落單的人的時候，沒人敢站出來和他們對著幹。可悲的是，這通常是事實，我不想在你面前粉飾太平。因為惡霸總是贏，他們才敢肆無忌憚地繼續欺負人。但這一次不一樣！

凱恩衝上去，一把揪住肖恩‧邁克爾斯的頭髮，一個鎖喉拋摔把他放倒在地，於是小跟班們立刻作鳥獸散。

這是我整個少年時代見證過的最美好的光輝時刻。

反擊並不總是正確的。但如果是為了保護弱小，有時候我們必須戰鬥。

我不想騙你說世界上不存在邪惡。善惡相伴而來。有時候世界充滿了無法理解、無法改變的惡，以及暴力、不公、貪婪和盲目的怒火。

但也有另一面，有許多美好的小事─陌生人之間的善意，一見鍾情，忠誠和友誼，星期天下午有人和你手牽手，兩兄弟和解，在大眾沉默的時刻英雄挺身而出。

你所能做的就是決定站在哪一邊，讓你的力量匯聚到哪一方。

我不會一直是最棒的父親。我犯過許多錯，以後會犯更多錯。但如果你成為操場角落裡的那個孩子，我永遠都不會原諒自己，無論你屬於其中哪一方。

我曾經是中間那些人中的一員，總是害怕自己站到錯誤的那邊。直到現在，有時候我依然會害怕。大多數人都會。所以幫我個忙，別和我一樣，比我更好一些，永遠不要沉默，永遠不要別過臉裝作沒看到，永遠不要把刻薄當作能力，不要將善意視為軟弱，不要成為辦公室落地窗前的那種人，以為「善良」是個可笑的詞語。

「送葬者」教給我這個道理，我希望我能教給你。

啊，還有，關於「送葬者」必殺技的那段，咱們就別告訴你媽了。也沒啥原因，她不懂搏擊嘛。

(予和／摘自天津人民出版社《不要和你媽爭辯》一書，圖／張弘蕾)

本文作者:弗雷德里克˙巴克曼［瑞典］

(本文摘自 《讀者雜誌 4月號》)

《讀者雜誌 4月號》

(中時新聞網)