連續4天的清明節假期明起展開，交通部高速公路局規劃6大疏運管制措施，提醒用路人出門前先確認各項管制，或透過「高速公路1968」app及即時路況資訊網站查詢。

根據往年經驗，連續假期前一天的下半天，局部路段將湧現「請半天假先跑的車流」，雖不及春節多，仍比平常周末略增。另外，近年露營盛行，預估也有不少家庭趁這4天出遊，營區較多的新竹、苗栗等地，鄰近交流道的路況要特別留意。

今年清明連假，2日至4日一連3天，每天凌晨零點至清晨5點，國道全線暫停收費；4月5日當天，暫停收費的時間延長至上午10點。另外2日至5日，收費時段採單一費率（75折），取消每日20公里優惠里程。

入口高乘載管制（小客車含駕駛坐滿3人），重點集中在國道5號，國1及國3僅連假第一天實施。4月2日上午6點至中午12點，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）、國3木柵至香山，上述路段的各交流道南向入口匝道。

4月2日、3日兩天，預估國5以南下為重點，這兩天的上午6點至中午12點，南港交流道南向入口匝道實施高乘載管制。

4月4日、5日，國5改為北上，包括蘇澳、羅東、宜蘭、頭城交流道的北向入口匝道，將從下午2點開始實施高乘載管制，一直到晚上9點。

高公局並針對部分路段、交流道，另實施入口匝道封閉、匝道儀控，以及開放路肩等，提醒用路人安排出遊前，先了解相關措施。

交通部高速公路局實施6大管制措施，提醒民眾上路前先了解內容。（高公局提供）

(中時新聞網)