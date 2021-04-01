沒有故事的包裝，資訊往往只是聽過就忘的東西。

七年前，史丹福大學行銷教授艾克（Jennifer Aaker）邀請了媒體策略顧問芭多納斯（Naomi Bagdonas）到課堂上演講。芭多納斯下班後會在餐廳做喜劇表演，那天她分享了「說故事」的威力。

結果，在台下聽講的商學院研究所學生笑到流淚。艾克從教學評量發現，同學清楚記得那堂課的內容以及各種細節，沒有其他她邀請過的演講者可以相提並論。

她頓悟，如果「故事」具有威力，那麼「好笑的故事」具有的，就幾乎是魔法了！

現在，艾克跟芭多納斯一起在史丹福大學授課，專門教導企業主管如何在職場上善用笑聲，提升工作士氣跟營收利潤。她們最近根據課程內容出版了「認真看待幽默」（Humor, Seriously）一書，強調幽默是人生與商場上的秘密武器。

事實上，職場上的幽默，重要的比較不是笑鬧的內容，而是雙方共度了輕鬆的時刻、增進了彼此的關係，同時也平衡了工作的嚴肅之處。

艾克與芭多納斯認為，幽默輕鬆的態度是很有效的連結工具，可以把員工跟公司編織在一起。如果一個辦公室擁抱笑聲，它很可能也會鼓勵創意、真實性與心理上的安全感，這些東西都會促成員工拿出最好的工作表現。

芭多納斯在接受紐約時報（New York Times）專訪時強調，一般人對幽默存在三種迷思。第一，人們認為抱著輕鬆的態度，會讓人覺得你不夠認真看待工作。然而研究證明，幽默的主管不僅自己更有工作動力，也更受他人尊敬。而他們的員工往往也會更投入工作，他們所帶領的團隊更可能解決跟創意相關的挑戰。因此幽默是有投資報酬的。

另一個常見的迷思是，很多人擔心，萬一講了笑話不好笑，會造成反效果。然而輕鬆幽默的重點不是要講出多好笑的笑話，而是製造歡樂的氛圍。大方給出笑聲，展現自己人性的一面。輕鬆的幽默是一個人接近世界的方法，心態想法改變，就會改變我們的感覺，以及別人跟我們互動的方式。

最後一個常見的迷思是，幽默感是與生俱來的。事實上，幽默感不是「有」跟「沒有」一翻兩瞪眼，它像肌肉一樣，可以靠鍛練獲得的。喜劇演員就像專業運動員，運用不同方法訓練「幽默感肌肉」。

(本文摘自 《EMBA 世界經理文摘 416期》)

《EMBA 世界經理文摘 416期》

(中時新聞網)