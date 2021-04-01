每一個人身上或多或少都會有痣，從命理學來看，不同位置的痣代表著不同的含義，運勢命理網站「知命命理」分享，太陽穴、眉中、嘴唇、下巴眉眼間有痣，將得上天眷顧，鴻運當頭、一生好命，千萬不要點掉。

▍1.太陽穴有痣

面相學上太陽穴被稱作「遷移宮」或「驛馬宮」，可以體現出一個人事業的升遷，財運的變化等信息。因此，那些太陽穴有痣的人，無論是在事業上還是人際交往中都會比較順利，他們若是遇到什麼困難，也更容易得到貴人的相助，從而讓事情得到圓滿的解決，是不折不扣的富貴命。

▍2.眉中有痣

眉中有痣，被稱為草裡藏珠，屬於隱痣的一種，是非常吉利的。有這種痣的人聰明又有才氣，雖然在平時不會有太多表現，但在關鍵時刻就會展現出自己的過人之處，讓人驚艷。這類人做事心思細膩，深謀遠慮，會自己默默努力，只要在合適的時機抓住機會，必定會成就一番大事業。

▍3.嘴唇有痣

嘴唇有痣的人最有福氣，他們不僅財運好、人緣好，命中有不少的貴人相助，在生活或事業上平步青雲。不過要注意，有時也會因為說話太直接，容易得罪人，所以在與人相處時要謹慎發言。另外，平時的飲食也要十分小心，否則會不利於身體健康。

▍4.下巴有痣

面相學中，下巴代表一個人的晚年運勢，若是下巴有痣，則代表此人在晚年時會有較好的福運。另外，有這種痣的人做事積極，有上進心，年輕時不斷努力，晚年累積很多財富，一輩子不愁吃穿。

▍5.眉眼間有痣

眉眼間在相學中被稱為「田宅宮」，若是在這個地方長痣，則代表此人擁有極高的EQ，能夠妥善處理人際關係，在事業上也更容易得到長官的賞識。田宅也象徵地宅家產，因此田宅宮長痣的人會有穩定的居所或是在地產投資方面易取得成功。

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(中時新聞網)