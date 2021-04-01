日前有一支影片瘋傳，一位壯碩的外國男子（Ryan Crowley）正在挑戰220公斤臥推，另一位男子在上方輔助，避免失敗時支撐不住落下，看似信心滿滿、做好萬全準備往上推，沒想到下一秒胸部接近腋下處突然凹陷，男子慘叫滾下椅子。台灣運動醫學學會副秘書長暨復健科主治醫師林杏青指出，這就是胸肌斷裂，雖然可以開刀治療，但要回到如此大重量臥推，困難度不低。

●胸肌斷裂機率低 運動族群較容易發生

其實胸肌斷掉的發生率不高，大部分會發生的都是運動族群，其中絕大多數是在臥推時發生，其他如體操、角力運動、跌倒時手撐地面等有時也會發生。林杏青醫師指出，也有人是肩膀脫臼時，因為想將肩膀關節復位，在大力拉扯手臂時斷掉，但相對少見。

●胸肌受傷以超音波檢查 未完全斷裂不需開刀

通常胸肌斷裂時，腋下會有急性撕裂疼痛，伴隨肩膀內收內旋時無力，同時腋下周邊區域會出現瘀青、血腫，並看到兩邊胸肌不對稱，一邊胸肌向內側收縮凹陷。林杏青醫師表示，通常復健科醫師會以超音波檢查、確認肌腱受傷的幅度，必要時照X光排除是否有骨頭損傷，但機率較低，只有2-5%，目前最清楚的顯影檢查以核磁共振為主。

若只是部分撕裂，未完全斷裂，同時沒有很高的運動功能需求，通常以消炎止痛的治療手段與暫時固定為主；若發生完全斷裂，仍建議在6週內開刀縫合治療，手術後應戴肩膀固定器兩週，開刀後也應該進行復健治療。

●輕微撕裂傷消炎止痛為主 兩週內開始復健

輕微撕裂傷，除了接受消炎止痛治療之外，也需要在兩週內逐步開始復健療程，如被動與主動的肌肉關節活動，避免喪失活動度；之後6週到3個月內，逐漸增強阻力訓練的強度，通常輕微撕裂傷者，3至4個月後訓練強度可以恢復到接近原本，不過林杏青醫師也強調，恢復時程因人而異，關係到體質狀況與復健運動配合度。

●開刀後配戴肩膀固定器 復健訓練助恢復

開刀後除了配戴肩膀固定器之外，術後第一天就應該開始進行手肘活動，避免關節活動度變差。術後2週開始在正中姿勢下，進行肩膀旋轉肌和胸大肌的等長收縮運動（如推牆），並在安全範圍內做肩膀外旋的被動活動。之後依個人狀況逐步進行肩關節與胸大肌的活動度、肌力、耐力訓練。

林杏青醫師提醒，若因為疼痛而害怕不敢進行復健，不僅會使復原緩慢，還有可能造成關節沾黏、肌肉失能，若想要盡快恢復原狀，除了配合醫師治療，最重要的就是復健活動，同時也提醒，每個人的能力不同，都有自己的恢復步調，勿操之過急。

(中時新聞網)