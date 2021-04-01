為了解攝取紅肉與加工肉類，是否更容易引發失智症，英國利茲大學食品科學與營養學院，針對近50萬名參與者展開長達8年的追蹤研究。結果發現，每天吃進25克加工肉的參與者，罹患失智的風險成長44%；相較之下，不論是牛肉還是豬肉，吃未加工紅肉卻可保護人的認知能力。因為，每天攝取50克未加工紅肉的參與者，得到失智症的可能性降低19%。

相關研究果已刊登在2021年3月份的《美國營養學會期刊》。論文中指出，全球罹患失智症的患者數正不斷上升中。估計全世界60歲的人口中，約5%至8%的人受失智所苦，凸顯失智症防治的急迫性與重要性。現有研究證實，肉類攝取與失智風險存在著關聯性，飲食介入可降低失智症的風險。不過文獻卻沒有指出，攝取多少肉與吃甚麼肉更容易罹患失智症。

為釐清不同肉類與失智症的關聯性，研究團隊透過透過英國人體生物資料庫(UK Biobank)，徵求493,888名志願者參與實驗。參與者年齡介於40歲至69歲，除遺傳與健康資訊外，參與者還須填寫飲食問卷並接受24小時飲食評估，以掌握參與者肉類種類與攝取量。

透過醫療紀錄，研究團隊進而判定參與者是罹患失智症、阿茲海默症還是血管型失智。至於每種肉類與各類型失智症的風險比，則是透過Cox比利風險模型計算。此外，研究團隊還評估肉類消費量與脂蛋白E等基因之間的關係。

結果發現，在8年的追蹤期間，約有2,896人罹患失智症，1,006人罹患阿茲海默症，血管型失智則有490人。其中，每日攝取25克加工肉類的參與者，罹患失智症與阿茲海默症的風險分別上升44%與52%；相較之下，每日攝取50克的未加工紅肉，罹患失智與阿茲海默症的風險則分別下降19%與30%。至於食用家禽類的肉，研究團隊則沒有發現其與各類型失智症存在關聯性；同樣地，研究團隊也沒有發現肉類攝取，與血管型失智存在著關聯性。

儘管基因遺傳讓部分人罹患失智的風險比一般人高出3至6倍，但在這項研究中，即使擁有較易罹患失智症的基因，參與者與其他人罹患該病的風險依舊相同，並不會因為飲食而有所改變。

研究團隊總結，這項研究證實減少加工肉類的攝取，或選擇未加工的紅肉，對於降低失智的風險頗有裨益。雖然仍須進一步的研究證實因果關係，但該研究有助於人類掌握所有失智症的潛在風險因素，有利於擺脫這項疾病的糾纏，讓人在老年時維持較良好的生活品質。

(中時新聞網)