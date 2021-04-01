高雄地方法院旁的愛河畔於昨(31日)中午發現一具男性浮屍，在水面上載浮載沉，稍早樂團「謎路人 Way of Puzzle」在臉書痛心證實，死者為主唱小賀。據悉，小賀3天前還有參與大港開唱音樂祭典演出，卻在演出結束後突然失聯，團員因聯繫不上他選擇報警處理。

謎路人樂團上月28日才在臉書PO出大港開唱的演出照，感謝各地歌迷相挺，「無論你們來自哪，今天在大港開唱，就是我們的家人。今天的現場因為有大家而更感動，更謝謝所有辛苦的工作人員，以及我們的好夥伴。」

Megaport 大港開唱 2021 「無論你們來自哪 今天在大港開唱 就是我們的家人」 今天的現場因為有大家而更感動 更謝謝所有辛苦的工作人員 以及我們的好夥伴 音控 _ 建鈞、燈控 _ 柏廷、DJ... 由謎路人 Way of Puzzle 發佈於 2021年3月28日 星期日

未料謎路人下一則發文，卻是證實主唱小賀死訊的痛心聲明，「今天，是個永遠難忘的悲傷日子，我們的主唱小賀 81 離開我們去當天使了。」聲明中提及，小賀在大港開唱活動到那兩天，狀況非常好，也都非常開心演出並享受音樂祭，未料在活動結束後，團員們都無法連絡上小賀，於是選在昨日緊急報警處理，同時也接獲警方於愛河撈起無名死者的消息，協同家屬進一步指認，最終確認小賀往生的消息。

謎路人 Way of Puzzle 出力音樂 Output Music 聯合聲明 今天，是個永遠難忘的悲傷日子，我們的主唱小賀 81... 由謎路人 Way of Puzzle 發佈於 2021年3月31日 星期三

謎路人表示警方目前正在釐清死因，懇請外界在死因確認前，不要任意揣測，任何網路上的流言蜚語，對小賀的家人與朋友都是二度傷害，「請大家一同為小賀祈求冥福，永遠記得他的歌聲與台上的姿態，那個從小帶著驕傲的翅膀努力成長的孩子，現在會成為每個人的翅膀，永遠守護著大家。謎路人永遠都會是出力音樂的驕傲。」

(中時新聞網)