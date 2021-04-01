Sources: Cousins is in LA and is starting testing protocols to join the Clippers. He is former teammates of Rajon Rondo (New Orleans, Sacramento)/Patrick Patterson (Kentucky, Sacramento), played with Kawhi Leonard in past All-Star games, and adds depth to Clippers’ frontcourt. https://t.co/8GVp2HAS8E — Shams Charania (@ShamsCharania) March 31, 2021

先前謠傳有望加盟塞爾提克的前火箭中鋒考辛斯，如今突然變卦了！《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日凌晨爆料，快艇預計將跟考辛斯簽下10天短約，只是雙方最快要到下周才有明確決定，考辛斯已在洛杉磯接受聯盟健康與安全檢測。

快艇希望找來考辛斯擔任球隊第3中鋒，畢竟當前伊巴卡受傷遲遲無法歸隊，祖巴茲也沒辦法真正達到球隊需求，加上考辛斯曾跟隆多、派特生當過隊友，也跟里歐納德當過全明星賽隊友，相信有了他的加盟，快艇的前場深度將可提升。

考辛斯本季替火箭打了25場例行賽，平均拿下9.6分、7.6籃板及2.4助攻，先前曾兩度遭逢重大傷痛的他，進攻表現勉強還可以，卻在防守腳步上明顯跟不上對手，才讓火箭選在2月24日把他提前釋出，至今遲遲找不到新東家可以打球。

如今快艇或許也想等到考辛斯的健檢報告出爐，以及觀望他的打球心態與想法，才會等到下周做出是否簽下他的決定，問題是假如考辛斯仍然無法達到快艇的要求，而讓快艇改變心意不跟他簽約，他恐怕接下來也很難找到別的NBA球隊了吧！

(中時 )