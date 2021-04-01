日本《產經新聞》報導，日本近期公布最新版的富士山防災地圖，對其大規模爆發的災害預測遠超以往，可能讓富士山周圍化為地獄。而日本首都圈雖然不會遭岩漿直擊，但大量火山灰也會在2小時內抵達，將日本中樞癱瘓。

富士山周圍靜岡、山梨、神奈川3縣組成的「富士山火山防災對策協議會」，近期發表基於最新研究而改正的富士山防災地圖，認為在最壞的情況下，熔岩流往南將一路流到駿河灣、往東會觸及鄰近相模灣的神奈川縣小田原市、往北則將抵達山梨縣大月市，對各地造成嚴重損害。

更棘手的是，雖然岩漿流速較慢，但富士山每年的積雪期最長可達10個月，一旦高熱岩漿與被融化的雪水混合，將挾帶泥沙化為融雪型火山泥流，以極快的速度直衝而下，據稱時速可達近百公里，附近居民恐沒有時間因應。

雖然日本首都圈的絕大部分區域都不會遭遇岩漿威脅，但火山灰卻會在短時間內完全覆蓋東京都，厚度達2公分，不僅損害居民健康，火力發電廠的渦輪發電機和提供行動訊號的中繼站，都可能因火山灰無法運作，淨水廠也將無法供水，屆時日本中樞地區將被癱瘓。

此新改動是根據當地火山歷史的最新研究，上修了富士山西元865年左右的「貞觀大噴火」規模，噴發量達原本的2倍，火山口更達5倍之多。京都大學人類與環境研究系教授鐮田浩毅警告，日本南海海溝30年內發生規模8至9級強震的機率為70至80%，而此類大地震便有可能引起富士山爆發，兩種災難相加，將導致居民和政府更加難以因應。

(中時新聞網)