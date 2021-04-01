婦怒扯超商店員名牌 嗆來告「我全身愛馬仕沒差」...真的被告了！

「愛馬仕姐」吳女上超商消費，不滿店員幫客人結帳，未立刻回答問題，竟破口大罵還動手扯名牌，事後上網討拍引發軒然大波，反被嗆到關版避風頭，吳女經歷也全被網友肉搜起底，儘管吳女母親出面緩頰稱女兒很善良，但前夫跟過來人出面打臉，爆料吳女過往離譜行徑。

事件曝光後，吳女隨即遭網友起底為中古車行老闆，事業有成，版圖遍及東南亞，不僅全身穿愛馬仕，家中也堆疊一箱又一箱的名牌，身價高達數千萬，加上本身擁有亮麗的外型與一雙大長腿，在業界頗有名氣，但這一切背後似乎另有隱情。

根據《ET新聞雲》報導，前夫出面指控，10年前兩人因租屋相識，很快墜入愛河，結婚生子，由於前夫不擅投資，聽到吳女開口可以幫忙理財投資時，不疑有他，便讓吳女幫忙管理財產。

沒想到吳女私下將10間套房過戶到自己名下，甚至在前夫不知情的情況下，偷偷設立中古車行交由哥哥管理，前夫發現後兩人大吵一架，因此離婚。前夫友人更透露，離婚過後，在其前夫床下還發現了大量的符咒，讓人寒毛直豎。

前夫表示經與吳女婚姻讓他一度跌至人生谷底，幸虧在努力下重新回到軌道，目前對於愛情、二婚已不敢奢望，只求讓孩子能順利成長。

(中時新聞網)