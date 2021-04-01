小米全新品牌logo設計請來日本設計大師原研哉親自操刀，旦不少網友吐槽，設計三年似乎只換了外框而已，(翻攝網路)

小米春季產品發表會甫結束，這次不但一口氣公布了眾多新品搶佔版面，還一舉宣布更換品牌Logo。不過這個耗資近人民幣240萬（約台幣1039萬）的全新「超橢圓」Logo，由於和舊版標誌極為相似，被網譏根本看不出差別。

小米全新品牌logo設計請來日本設計大師原研哉親自操刀，本人更透露，設計期間他不斷與小米的設計師、工程師以及各領域的專家溝通探討，最終歷時3年才完成全新設計樣貌。

原研哉指出，新Logo設計理念為「Alive」，是將小米以前相對來較為隨意的LOGO呈現，進行了更加符合現代設計的一次改良。在這次設計中，他將原先正方形的外框改為有數學美感的「超橢圓」，變得更具生命力，並重新設計了「xiaomi」的字母Logo。同時，繼續將品牌原有的橘色保留，延續年輕、有生機的形象。

不過，小米新Logo的評價卻非常兩極，不少網友吐槽，設計三年似乎只換了外框而已，甚至有網友發現，在官網上的Logo程式碼也只有增加一行而已。對此，小米董事長兼CEO雷軍似乎早已預料，他表示，「它不只是一個簡單的、形態的變化，而是一種內在的，精神氣質的升級。」

(中時新聞網)