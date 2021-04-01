總統蔡英文因不滿台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正、教授林環牆等人先前質疑其博士論文作假，控告3人，北檢檢察官黃偉認為彭文正言論未經合理查證，3月31日依「妨害名譽罪」起訴彭文正。國民黨不分區立委李德維認為，蔡總統「論文門」確實存在許多違反常理之事，他批檢察官黃偉這次起訴，「是司法向威權低頭，將在中華民國歷史上留下臭名」。

李德維31日於臉書表示，彭文正質疑蔡總統論文真假挨告「妨礙名譽」，卻被台北地檢署檢肅黑金專組檢察官黃偉認定，倫敦政經學院在2019已經發表聲明，稱蔡英文在1984年獲得法學博士學位，彭文正等人為了節目點閱率，「未盡合理查證義務」予以起訴。

李德維提到，黃偉主觀認為，倫敦政經學院的說明就是一切，但事實是，蔡總統「論文門」，確實存在許多違反常理，與他人不一致的疑竇，甚至於當年任教政大的相關文件還被列為機密。彭文正持續提出質疑，持續透過各種管道核實質疑，也許原本的質疑未必都百分之百正確，但持續查證，怎麼能說是「未盡合理查證義務」？

最後，李德維批評，「黃偉可能不知道自己幹了什麼好事，他這次起訴將在中華民國歷史上留下臭名，因為他自甘當權力者扈從，濫用國家賦予他的名器，竟然否定人民挑戰權威，揭發弊端的憲法權利。這些努力有可能會受挫，有可能未必一擊即中，但因為有黃偉這種人，揭弊的嘗試還得吃上官司。當司法向威權低頭，可恥！還說這不是民進黨的『新黨國體制』？」。

國民黨立委李德維 臉書。(圖/翻攝自臉書)

(中時新聞網)