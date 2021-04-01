「愛馬仕姐」吳女不滿超商店員幫客人結帳，未立刻回答問題，不斷咆哮還動手扯名牌，嗆「服務業就是要謙虛點」、「我明天就去投訴媒體」、「快來告我，我全身愛馬仕不怕」。事後的討拍文反引起網友怒火，一面倒力挺女店員，吳女也遭網友肉搜起底是中古車行董娘，身價高達數千萬。事實上，吳女過往就曾因車行遭潑酸上過新聞版面。

2015年，吳女的中古車行遭潑灑強酸，多輛車子受損腐蝕，烤漆更被溶解，氣得她立刻報案，指控是前夫所為，短短3年就被潑漆數十次。

當時吳女指控前夫吸毒，因而離婚，前夫為此挾怨報復，不僅頻傳騷擾簡訊，嗆要毀掉她的店，還揚言同歸於盡，因此認為潑漆一事也是前夫所為，3年多來受損車輛多達30輛，損失高達50萬元。

對此前夫坦承有簡訊騷擾，但表示自己是因不甘財產全被「偷天換日」，過戶到吳女名下，對孩子又不聞不問，才會失去理智，做出不理性行為，但強調車行一事絕非自己所為。事後前夫遭判賠30萬。

如今吳女在超商離譜行徑曝光後，引起公憤，過往也被挖出。根據《ET新聞雲》報導，前夫也出面還原自己是如何被吳女搬光家產，以及如何打官司爭取孩子扶養權，如今對於再婚已不敢奢求，只求孩子能順利長大。

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(中時新聞網)