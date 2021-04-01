雷軍小米春季新品發佈會演講：造車是人生最後一次創業！為小米汽車而戰

經過多次的否認與闢謠之後，小米董事長雷軍終於表態「親自帶隊、押上人生」，成立智慧電動汽車公司並兼任CEO。財經業界與網民為之集體鼓譟，各種嘲弄與祝福此起彼落。而大陸《央視》卻公然唱衰「風口上的豬當初飛得有多高，後來就摔得有多慘」，這種中央級媒體對企業投資計劃公然唱衰極為罕見，或許反映出北京目前整頓盲目擴張的電動車產業的心態，為此發出的政策性警告。

小米董事長雷軍在3月30日晚間的春季發佈會上說：「我決定親自帶隊，這是我人生最後一次重大的創業專案，我深知做出決定意味著什麼，我願意壓上我人生所有積累的戰績和聲譽，為小米汽車而戰。」並為此成立一家全資子公司負責智慧電動汽車業務，由雷軍本人兼任首席執行官。

小米內部人士透露，造車團隊目前已經搬到產業園內A棟一起辦公，並有多個小米內部團隊加入。董事長雷軍兼任造車部門CEO，但具體執行將由王川負責，春節後已經開始向業界挖角。（圖／小米）

雷軍的正式表態帶著視死如歸的勇氣令人震憾，他並承諾為此將投入首期資金100億人民幣(台幣434億)、未來10年再投入100億美元（合台幣2.85兆元）。這些投資金額在許多人看來，對一家毫無造車經驗的企業來說遠遠不夠，不過小米向來是一家靈活且能抓住機遇的公司，能在業界激烈競爭中異軍突起亦是其一貫作風。目前在大陸電動汽車市場上佔有一席之地的蔚來、理想、小鵬等車企，也是短短幾年內迅速崛起，在全球風行新能源汽車的巨大風口上，仍有很多人不敢低估小米投入造車的潛力。

媒體與網路為此爆發了極熱烈的議論，有人直接說「雷軍徹底瘋了！」但他做為一名務實的成功企業家，只能給予祝福了。另有評論稱，很多汽車技術小米都得從頭開始，雷軍並不是真心想造好車，他是看到比亞迪、特斯拉、寧德時代領跑新能源板塊，想趁機在股市撈上一把而已。雷軍投資過小鵬和蔚來，這些公司赴美上市的暴利讓雷軍心動了，小米既無技術與人才優勢，恐怕炒作股價的成分居多。有人還酸說，「連首款折疊螢幕都做不好，何況汽車呢？」

網路上流傳的小米汽車想像圖。（圖／微博）

據業界引述小米內部人士透露，小米的造車團隊目前已經搬到產業園內 A 棟一起辦公，並有多個小米內部團隊加入。董事長雷軍兼任造車部門CEO，但具體執行將由王川負責，小米內部多個小部門的負責人都已經併入造車團隊，其中包括人工智慧部的多位管理人員。在募集人才方面，一位蔚來汽車離職高管表示，今年春節後小米團隊找他談過造車事宜，並讓其推薦人才，目前小米已經從多個汽車產業公司挖角。

在小米造車全面啟動的同時，一向極少在個別產業與企業發表展望評論的大陸中央級媒體《央視》，卻極罕見地在雷軍表態後的隔天發表評論《夢想「彎道超車」，小心中途翻車》。該文首先引用馬雲有關創業的名言「站在風口上，豬都會飛」，指稱這些年網路產業上已見證過不少這樣的「神話」，但大多數都是開局轟轟烈烈、結尾淒淒慘慘，當初豬飛得有多高，後來它摔得就有多慘。」

雷軍在3月30日晚間的春季發佈會上宣布親自帶隊製造智慧電動汽車，小米公司也正式發布公告。（圖／小米）

評論說，最近風頭正勁的就要屬新能源汽車了，在造車新勢力那裡，各種願景故事讓人血脈賁張，跨業巨頭紛至沓來，熱鬧得不要不要的。仔細一琢磨，大多還是那種創始人「嘴炮」、用行銷引流量、資本堆積的網路打法，深究一下就會發現不少問題。

文章指稱，現在部分新能源車虛假宣傳和霸道銷售很普遍，品質缺陷問題被廣泛投訴。不久前市場監督管理局公佈的召回4萬多輛問題車中，電動汽車就超過33000輛。前車之鑒，後事之師，夢想「彎道超車」無可厚非，但也要謹防中途翻車。

雷軍正式表態小米將進入電動汽車業，他承諾為此將投入首期資金100億人民幣、未來10年再投入100億美元。這些投資金額在許多人看來，對一家毫無造車經驗的企業來說遠遠不夠。（圖／小米）

《央視》的評論在網上引起熱烈討論，該文中提出的市場監管總局召回問題汽車是在3月28日，這是繼去年10月大陸國家發改委啟動對大陸新能源汽車投資大調查之後，對電動汽車行業進行的大整頓，目的是要清理過去幾年來電動車行業的盲目投資所帶來的產業亂象，以健全市場秩序，推動電動汽車產業的健康發展。

而就在官方對電動車產業進行大規模整頓、擠掉產業泡沫之際，小米卻宣告投入造車，確實與目前官方政策背道而馳。但換個角度看，官方積極整頓電動汽車產業，過去的亂象可望逐步清理，未來產業前景更加看好，或許正是雷軍抓住時機搶先入市的重要考量之一。

(中時新聞網)