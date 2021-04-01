根據親綠媒體一份最新民調顯示，有45.6%民眾認為在台灣使用核電是利大於弊，38.5%則認為弊大於利。媒體人吳子嘉表示，民進黨長期的政策是反核，也是它的神主牌，但現在神主牌現在整個被打碎了。他甚至預言有關能源的公投結果，就是社運團體穩贏，民進黨穩掛。

《美麗島電子報》針對「國內啟用核四的公投意向」進行調查，結果顯示，45.3%民眾同意啟封核四廠、39.7%不同意，不投票或投廢票的民眾有4.2%，未明確回答10.8%。此外，對於「國內啟用核四廠運轉發電的公投意向」的民調結果顯示，45.3%民眾同意啟封核四廠、39.7%不同意，表示不投票或投廢票的民眾有4.2%、另10.8%未明確回答，

吳子嘉31日在《關鍵時刻》指出，民進黨的這個能源政策，已經執行了5年，到現在為止要用300多場説明會，去說服它的選民，不可能來得及，公投結果就是社運團體穩贏的，民進黨穩掛的。「三接」這件事就是沒得弄了，台灣未來恐進入大量缺電的時代。

吳子嘉接著表示，再看第二個核能民調，民進黨長期的政策是反核，也是它的神主牌，但現在神主牌現在整個被打碎了，使用核能發電的利弊得失，居然是45.6%比38.5，已經要快將近過半了。

吳子嘉指出，全世界的基載電力，一個是核能發電、一個是火力發電、一個是天然氣發電，現在若不用核能發電，所謂的「三接」就是天然氣，而我們原本是唯一沒有生產天然氣的國家，但是未來天然氣的發電總量若占5成，萬一共軍攻台封鎖台灣超過7天，因天然氣僅可以儲存7天，7天後我們台灣就完了。

另外，總統蔡英文表示，跟環團朋友的溝通機制，一直都有，希望這樣的模式可以延續，持續溝通誠懇對話，一直是政府的立場。吳子嘉點出，2016年蔡英文第一次組閣，大量啟用了社運人士，陳吉仲是其中之一，今天王美花講陳吉仲一直跟環團關係良好，希望陳吉仲主委能有效溝通；吳子嘉質疑，這個怎麼會跟陳吉仲有關係，陳吉仲更有意思，哽咽30秒，是因為兩面不能做人、現在根本也沒有辦法溝通，所以他只能夠哽咽。

(中時新聞網)