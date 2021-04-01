歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，調查AZ疫苗與血栓關聯性的專家目前為止並未發現特定危險因子，包括年齡在內，但還在進一步調查。

街訪／我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

歐盟藥品管理局先前曾表示，英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（即AZ疫苗）很安全。儘管如此，在傳出少數血栓案例後，德國30日成為最新一個建議勿對非年長者施打AZ疫苗的國家。

位於荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的歐盟藥品管理局今天透過聲明表示：「針對這些非常罕見的（血栓）事件，目前這項調查並未發現任何特定風險因子，像是年齡、性別、或是曾有形成血栓的病史等。」

「（血栓）與疫苗的因果關係尚未獲得證實，但有可能存在，目前還在進一步分析。」

歐盟藥品管理局也說，旗下的安全委員會下週召開每月會議後，預料將發布關於AZ疫苗的最新建議。（譯者：楊昭彥）1100401

(中央社)