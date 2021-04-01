一名美國官員表示，美國參謀首長聯席會議主席密利今天與俄羅斯和烏克蘭的最高軍事將領通話。與此同時，有愈來愈多消息指俄軍正在克里米亞半島和沿著烏俄邊界集結。

法新社報導，這名美國官員說，密利（Mark Milley）今天與俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）、烏克蘭武裝部隊總司令何姆查克（Ruslan Khomchak）對談。

俄國國防部證實有此次通話。值此之際，烏俄邊界氣氛正趨於緊張。

俄國支持的烏克蘭東部分離主義分子，與烏克蘭政府部隊的暴力衝突增加，導致死亡人數上升。昨天烏俄兩國互控對方須為此負責。

何姆查克譴責俄軍「威脅（烏克蘭的）軍事安全」，表示烏克蘭東部現有約2萬8000名分離主義戰士，還有「超過2000名俄國軍事指導者和顧問」駐在當地。

網路消息指出，俄國已調派更多軍事部隊到烏俄邊界和克里米亞半島。克里米亞半島為烏克蘭的領土，2014年遭俄國兼併。

一些觀察家稱這與俄國行動與軍演有關，但相關消息尚無法證實為真。（譯者：楊昭彥）1100401

(中央社)