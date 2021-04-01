美國總統拜登今天揭櫫一項規模2兆美元（約新台幣57兆元）的基礎建設計畫，他表示，這項計畫將創造數以百萬計的就業機會、復振美國經濟，並幫助華府與中國競爭。
拜登（Joe Biden）表示：「這是二戰以來對美國就業機會的最大投資，它將創造數以百萬計薪酬良好的工作機會。」
拜登還說，重建美國基礎建設不能再拖延一分一刻。
拜登今天在匹茲堡演說，宣布「重建美好未來」（Build Back Better）計畫第一階段的細節，這項計畫將在未來8年進行龐大的投資。
這項計畫將挹注交通建設6200億美元，其中包括翻新長達3萬2000公里的道路和公路，對數以千計的橋樑進行維修，並提高聯邦公共運輸投資金額一倍。
過去曾被川普 （Donald Trump）譏稱「愛睏喬」（Sleepy Joe）的拜登，有意把將這項野心勃勃的基礎建設計畫當成他的重大政策之一。（譯者：楊昭彥）1100401
(中央社)
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