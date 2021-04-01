你知道台灣五十歲以上女性，每三位就會有一位罹患骨質疏鬆，其中有一半可能因而導致骨折。醫師提醒除了要有「保密防跌」的觀念外，年輕女性更要有存骨本的觀念，千萬別讓骨折三兄弟（脊椎、髖骨、手腕）危機發生在自己身上。

JOY是不到四十歲的上班族，每天待在辦公室時間至少八個小時，過著「坐式生活」的型態。每天因為工作非常忙碌，幾乎根本沒有時間運動，假日也乎都是窩在家。沒想到在一次公司健檢發現，自己的骨質密度竟然是負二點五，嚇得她趕緊去看醫師。

現代人因辦公長期坐著，缺乏運動，導致骨質迅速流失。（圖／焦正德攝）

經過醫院檢查確定，自己已經進入到骨質流失階段，再不注意就可能骨質疏鬆。醫師也提醒她要改變生活型態，每天要減少久坐並增加運動時間，同時要多曬太陽增加體內維他命D合成，如此才能減少骨質流失速度。

根據2019年台灣成人骨質疏鬆症防治之共識與指引指出，台灣超過五十歲以上女性，每三個人就有一人罹患骨質疏鬆症，男性則是每四人中就有一人。主要原因為女性三十五歲後，骨量每年至少會以1％速度減少，五十歲更年期後更會以會以3%至5%的速度快速下降。

脊椎是最常見的骨折部位。圖為脊椎骨折X光影像。（圖／李炫昇提供）

高雄長庚骨科教授級醫師李炫昇表示，門診中觀察四十歲以下罹患骨質疏疏鬆的比例有增加現象；分析其中原因，以運動量與日曬不足為主要因素。如果再加上日常飲食不均衡，沒有補充足夠鈣質，都是造成骨鬆疏鬆增加的原因。

李炫昇指出，骨質疏鬆可能年輕時還沒感覺，但是一旦進入到五十歲後，就可能成為骨折的高危險群。根據統計，骨鬆所造成的骨折主要常見部位為脊椎、髖關節與手腕關節，甚至有病患因為打個噴嚏就造成骨折。

嚴重骨質疏鬆者，可能會因搬個重物就造成骨折。（圖／123RF）

中山醫院骨科醫師陳文哲也說，根據調查，五十歲以上民眾，女性有二分之一，男性有八分之一機率，會因為骨質疏鬆導致骨折。其中又以脊椎骨折最為常見，估計全台每年約有六萬人因骨鬆造成脊椎骨折。

醫師陳文哲指出，傳統「人工骨泥椎體成形術」易有椎體崩塌的可能，若改採EVA微創手術則能降低風險。（圖／陳文哲醫師提供）

陳文哲說，當骨頭骨質減少時，脊椎相對脆弱，容易產生腰痠背痛或是開始慢慢駝背，嚴重時就容易因搬重物、跌倒等狀況產生骨折。而更令人擔心的是，有八成病患是在骨折發生後，才意識到自身骨密度出現問題，

陳文哲表示，針對脊椎骨折，傳統保守治療會採臥床休息、止痛藥物或穿著背架等方式，若保守治療無效，最終會選擇以手術治療；而近年外科手術將骨水泥灌入支撐，雖可強化脊椎，但仍無法有效恢復椎體高度、矯正駝背，且有骨水泥滲漏、椎體塌陷的風險。

穿著背架是治療脊椎骨折的傳統保守方法之一，若仍然無效，可能需進行手術。（圖／翻攝自醫療資源分享站臉書）

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(中時新聞網)