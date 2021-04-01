Instagram昨日晚間推出181.0版本，許多用戶更新後，聊天訊息無法正確輸入中文，不論輸入哪一個注音，最後都只會出現注音符號，無法選字，即便改用手寫鍵盤仍無解，若硬按下傳送，最終都會變成注音符號，令不少人崩潰，但也有網友找到解決方法，只要下載Google的注音鍵盤，即可正常輸入。

有網友昨（3月31日）晚間在臉書社團《爆廢1公社》崩潰指出，將Instagram更新至最新版本後，竟出現無法選打中文字的狀況，即便使用手寫鍵盤仍無法解決，如果硬是按下傳送鍵，留言都會變成一長串注音符號，不少人重新下載後還是無解，目前貼文及限時動態仍可正常輸入。

許多網友崩潰表示，「我瞬間變國小生在學注音」、「我重新下載也這樣」、「原來不是只有我」、「瞬間便台灣人的密碼了」、「是愚人節整人嗎？」，留言中也有人找到解決方式，下載Google的注音鍵盤後，就可以正常輸入。

另外，此次Instagram更新後，災情也擴及到日本，不少日本網友輸入平假名欲選漢字，最後都只出現平假名，截至目前為止狀況仍未排除。

(中時新聞網)