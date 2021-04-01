行政院副院長沈榮津主持「中央災害防救委員會第40次會議」，指出今年全國災害防救演習已自3月11日起實施。隨著汛期即將到來，請中央與地方政府把握時間加強整備，盤檢各項防災措施，並督促所屬落實各項防汛及防颱工作，做好因應颱風及豪雨的萬全準備。

沈榮津指出，因去年豐水期並無颱風侵台，且年初至今降雨量稀少，導致水情持續吃緊、全台旱象日趨嚴峻。請農委會配合經濟部抗旱水源緊急利用等相關計畫，持續推動農損減災及救助策略，同時因應氣候變遷趨勢，調整防災重點、預先超前部署。

沈榮津指出，極端氣候對農林漁畜產業的影響日益加劇，請農委會針對產業防寒、抗旱及復育措施持續投入管理技術研究與教育宣導。同時，雖有農作物災害預警平台及APP預警訊息等多元管道，但仍有許多長者從事農務，請針對不同族群對象提出適合的宣導方法。

沈榮津表示，目前內政部正檢討修正「災害防救法」，已將「土石流及大規模崩塌災害」納為法定災害之一，後續請持續掌握修法進度，並請農委會今年辦理第1類型全國12處大規模崩塌潛勢區發布警戒，明年起針對全國第2類型22處大規模崩塌潛勢區發布警戒。

沈榮津請相關單位，應針對崩塌潛勢區所在地的地方政府及社區民眾，加強災害風險溝通，並應轉化為庶民語言，確實讓各層級救災人員及社區民眾充分了解各警戒值內涵，以及疏散撤離等作業的啟動時機。

(時報資訊)