平和環保(6771)2020年合併營收4.91億元，減少1％；部分客戶因受到疫情影響及產品組合不佳，平均毛利率因而減少2個百分點至50％；同時，子公司平和材料(台南廠)仍屬籌備期間，營業費用增加，歸屬母公司稅後淨利1.12億元，較前年減少20％，EPS3.85元。董事會決議每股將配發現金股利3元，配發率78％；以平和環保昨日收盤價72元計算，現金殖利率約4.2％。

平和環保指出，下游客戶今年表現回溫，公司廢水代處理量增加，前2月營年成長12.97％。在疫情影響降低的預期下，今年營運展望將可較去年成長。尤其近年海外台商回流，建廠、擴產的規模大增，未來相應的廢水處理需求也將隨之成長，公司目前依申請核准水措之每個月可處理量約為8.5萬噸廢水，剩餘餘裕量可代處理額度已趨於飽和，平和環保受限於目前廠房面積，無法再擴增設備，因此投資設立子公司平和材料(台南廠)，平和材料(台南廠)初步產能規畫估計約為每月10萬噸，未來加入營運後，將可望帶動公司逐季業績成長。

平和材料(台南廠)設備主要將以高濃度氨氮廢水回收再利用、廢酸洗液回收再利用，預計今年第二季開始營運，下半年產能將逐步開出。平和材料(台南廠)加入營運後，將依客戶水質及地域來調配本廠與台南廠產能，除可提高公司廢水處理效益之外，台南廠的高濃度廢水回收再利用啟動後，亦可優化產品組合，以落實循環經濟並創造公司最大效益。

(時報資訊)