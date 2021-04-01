金管會公布「提高國人保險保障方案」、辦理微型保險、投資5加2新創產業及公共建設等3項績效優良的保險業者，2020年合計共17家保險業者符合一定條件，分別給予保險商品送審限額加計1～6件獎勵。

其中，國壽及新壽獲獎勵總件數達6件，稱冠17家得獎業者，台壽及南山人壽獲獎勵總件數以5張居次，富邦人壽則以獲獎勵總件數4張位居第三。

去年推動「提高國人保險保障方案」績效優良獲獎勵的保險公司，包括國壽、新壽、中華郵政、南山、三商美邦、第一金、合庫、國際康健、友邦、法巴及安達人壽等11家壽險公司。

辦理微型保險業務績效優良或獎勵的保險公司，包括台壽、國壽、中壽、新壽、南山、富邦及三商美邦人壽等7家壽險公司，以及台產、富邦、泰安、華南及中信產險等5家產險公司。

至於去年投資5加2新創產業及公共建設，績效優良或獎勵的保險公司，則有台壽、國壽、中壽、新壽、富邦、三商美邦、遠雄、宏泰及全球人壽等9家壽險公司。

金管會表示，今年將持續加強宣導，鼓勵保險業致力推動上述保險商品，並提醒民眾規畫適足保險保障的重要性，協助建構更健全的社會安全網，並持續鼓勵保險業投資公共建設及5加2新創產業，協助取得營運所需資金、提振國內實體經濟發展。

(時報資訊)