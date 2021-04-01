東元(1504)公司派公布董事候選人名單，剛好提滿11席董事（7席董事與4席獨董）。董事長邱純枝指出，除了現有的3位董事及1席獨董外，其他7席都是新血。強調人選組合訴求專業化和國際化，不但包含機電專業背景、資產活化經理人、國際併購律師，多數並擁有大型企業經營管理以及推動永續發展(ESG)的實務經驗，該人選陣容應能符合廣大股東的期待。

這次公司派聯合寶佳機構、華新兩大股東，將11席董事提好提滿。一般董事候選人包括邱純枝、黃呈琮、翁文祺、黃茂雄、高渭川、周守訓、程本清；獨立董事候選人包括劉維琪、陳翔中、黃協興、和林麗珍。現有團隊中有3位董事1位獨董進入下屆董事會的提名人選。

根據董事候選名單推敲，寶佳在這次提名周守訓、程本清角逐一般董事，擁有會計師背景的黃協興爭取1席獨立董事，以寶佳持股來計算，這3席應該是寶佳規劃的安全名單。另外，雖然獨董候選人陳翔中擔任華新獨董，但傳出華新這次無意提出人選，顯然這次三方聯合下，寶佳及華新相當尊重黃茂雄，協調後東元公司派占有多數的董事提名席次。

邱純枝表示，提出11人名單就是有把握拿下董事會全數11席，否則不會提出足額。雖然有外資已經宣布支持黃育仁陣營，但邱純枝表示，外資希望看到的變化，不是只是喊口號，是改革進行式，包括強化ESG的核心價值、提升股東報酬率、資產活化、股利發放率等多面向，爭取內資、外資的支持。

(時報資訊)