彰銀(2801)31日召開線上法說，受疫情及降息影響，2020年營運績效不盡理想，但隨著全球經濟情勢轉佳，預期2021年放款成長動能將優於去年，整體放款量以成長5～6％為初步目標，搶占後疫情時代企業轉型先機，積極衝刺獲利、力拚營運恢復成長。

彰銀2020年稅前淨利83.1億元、年減38.53％，稅後淨利70.4億元、年減39.15％，每股盈餘（EPS）0.68元，雙創近11年低點。不過，逾放比0.38％、備呆覆蓋率334.66％雖低於前年底0.34％、352.04％，但已較第二季0.43％、283.39％低點明顯好轉。

彰銀去年淨收益273.17億元、年減14.84％，為近6年低點。其中利息淨收益191.4億元、年減16.23％，手續費淨收益45.27億元、年減2.31％，雙創近7年低點，投資收益33億元、年減20.31％。受疫情衝擊，境外獲利17.06億元、年減達74.42％。

彰銀表示，去年績效主要受到疫情及降息影響，使整體營運績效不盡理想。不過，在持續優化存款結構提高活存比，加上降息使存款的利息成本下降，截至去年底淨利差（NIM）0.88％、存放利差（SPREAD）1.15％，均自第四季起回升。

展望2021年，隨著全球經濟情勢轉佳，彰銀預期放款動能將優於去年，整體放款量以成長5～6％為初步目標，秉持審慎正向態度進行策略性布局，搶占後疫情時代企業轉型先機，尤其爭取聯貸商機，可同時增益手續費收入。

同時，彰銀將持續致力深耕中小企業授信、聚焦優質自用住宅房貸客群等。該行指出，存放利差表現截至2月底有繼續往上趨勢，但仍需注意市場利率變化。彰銀將積極清理不良資產，並對大額授信貸後管理採行加強控管措施。

同時，彰銀認為仍需關注市場不確定性因素，包括疫苗對變種病毒效用、中美貿易及科技爭端後續發展、地緣政治風險升溫及近期美國10年期公債殖利率飆升，引發全球股市面臨修正風險，將隨時因應調整營運策略。

彰銀總經理周朝崇指出，疫情加速數位金融演進，彰銀將提供更多元便捷的數位服務，如建置新數位銀行APP、優化各項線上金融服務流程，規畫發行新信用卡。同時持續發展多元理財商品，結合高資產團隊服務提供財富傳承規畫，打造財富管理業務為獲利第二翅膀。

彰銀董事長凌忠嫄強調，除了堅守本業積極推展業務、提升獲利外，亦將持續關注SDGs議題，將企業永續概念納入核心業務計畫及營運活動，同時致力於對各利害關係人的承諾，精進ESG作為，穩步向前。

(時報資訊)