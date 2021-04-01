樂團「謎路人」（Way of Puzzle）主唱小賀（賀柏穎）在大港開唱結束後失聯2天，昨（3月31日）中午在愛河被發現的浮屍證實就是他，但被撈起時已全身僵硬、明顯死亡，由他的母親認屍。小賀3年前曾在愛河旁酒駕自撞，如今陳屍地點也在同處，相當巧合。

據《ETtoday》報導，高雄市消防隊昨日午間接獲案到場，搜救人員打撈起一具上半身赤裸、有刺青的男屍，後經指紋比對確認是失聯的小賀。至於小賀的鞋子、帽子以及疊得整整齊齊的衣物，則放在愛河旁的一張長椅上，明顯細心整理過。

（圖／謎路人 Way of Puzzle臉書）

小賀的母親到場認屍，並加上指紋比對的結果，證實浮屍就是小賀。不過，謎路人在粉絲頁發文強調大港開唱時，小賀「非常開心的演出以及享受音樂祭」、「生活狀態也相當穩定，並非外界所傳的精神問題」。

報導指出，小賀在2017年10月曾因為酒後駕車，自己撞上三民區愛河上「中都橋」旁的護欄，而且嚴重到整輛車直接倒掛在愛河的河堤上。如今他被發現死亡的地點，也是在愛河，警方目前正在釐清死因，將進行進一步調查。

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