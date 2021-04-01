國家通訊傳播委員會（NCC）昨通過中嘉等15系統業者申請以華視新聞資訊台進駐52台，對此，國民黨文傳會副主委鄭照新痛批，NCC不演了，更感嘆，國之公器，私相授受，竟至於此；網友也痛批，沒有意外，因NCC早就髒兮兮了 。

中天新聞台被迫關台並撤出52台將近4個月，NCC坐實先前被外界質疑「護航華視上位」的聲浪，昨（3月31日）通過中嘉12家及3家獨立系統台申請由華視新聞資訊台遞補案，全台124.5萬收視戶最快4月中旬前可結束空頻，占收視戶比約25.58％，至於台視申請案則尚未排審。

對此，鄭照新隨即在臉書發文痛批，「NCC不演了，很好啊」！國之公器，私相授受，竟至於此。大批網友也其po文底下留言表示，「早知鐵定如此，但仍讓人憤憤不平」、「髒CC一點也不意外」、「司馬昭之心中華民國人民都知，只有台灣國人不知」、「完全照劇本走」、「給這些人統治是國家的不幸」、「早就不看華視了，管他轉到那一台，冥盡洞（民進黨）卑鄙無恥的行徑只會令人不恥」、「早退租了第四台了」、「NCC不演了，不然你們拿我們怎樣」！

國民黨也發聲明表示，強烈質疑NCC主委陳耀祥在中天新聞台下架52頻道時，就曾公然呼籲有線頻道業者「給公廣集團一個機會」，從關中天到華視進駐全盤照劇本演出，NCC「先射箭後畫靶」，明顯政治考量獨厚華視，再次展現NCC所謂的「獨立公正」完全是笑話！

(中時新聞網)