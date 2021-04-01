高雄愛河畔於昨(31日)發現一具男性浮屍，經調查後證實死者身分為獨立樂團「謎路人 Way of Puzzle」主唱小賀，謎路人也在臉書粉專發文證實噩耗，讓眾多樂迷難以接受，不過巧合的是小賀在4年前因為酒駕肇事，差點墜入愛河，如今卻未躲過死劫，成為一具冰冷遺體。

樂團謎路人4天前於大港開唱演出，吸引不少粉絲朝聖，不過演出結束後，主唱小賀卻突然失聯，團員因聯繫不上選擇報警處理，沒想到找到的竟是一具冰冷遺體，巧合的是4年前的10月，地點同樣也在愛河，當時曾有輛白色轎車懸掛橋墩上險些墜河，警方獲報到場對駕駛進行酒測，發現酒測值超標，這才發現駕駛身分竟是獨立樂團《謎路人Way of Puzzle》主唱小賀，還因為撞臉被稱為「台南王陽明」，不過這次卻是天人永隔，未像上次一樣躲過死劫。

謎路人 Way of Puzzle 出力音樂 Output Music 聯合聲明 今天，是個永遠難忘的悲傷日子，我們的主唱小賀 81... 由謎路人 Way of Puzzle 發佈於 2021年3月31日 星期三

謎路人在主唱小賀死訊曝光後，也發文證實：「今天，是個永遠難忘的悲傷日子，我們的主唱小賀81離開我們去當天使了」，強調小賀雖有過無法令人放心的日子，但在團員與公司支持下，已度過最艱困的日子，經過一年多的努力，小賀不僅在音樂上有更突破的發揮，生活狀態也相當穩定，並非外界所傳的精神問題。

接著表示警方正在釐清死因，希望小賀死因確認前，外界不要任意揣測，否則對小賀家人與朋友都是二度傷害，也希望外界能為小賀祈求冥福，永遠記得他的歌聲與台上的姿態，強調謎路人永遠都會是出力音樂的驕傲。

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(中時新聞網)