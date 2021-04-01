清明連假賞櫻不是夢，潮州鎮民治溪畔綿延700公尺的「平地櫻花」正盛開，粉紅花海美不勝收。（謝佳潾攝）

清明連假賞櫻不是夢，潮州鎮民治溪畔綿延700公尺的「平地櫻花」正盛開，粉紅花海美不勝收。（謝佳潾攝）

清明連假賞櫻不是夢，潮州鎮民治溪畔綿延700公尺的「平地櫻花」正盛開，粉紅花海美不勝收。（謝佳潾攝）

因寒流、少雨等影響，屏東縣潮州鎮民治溪畔綿延700公尺的「平地櫻花」正盛開，粉紅花海美不勝收，為潮州妝點不少春日風光，也成功吸引各地攝影愛好者前來朝聖，同時還將在清明4天連假提供遊客另類賞櫻選擇，增添不同春遊樂趣。

近來在民治溪畔盛開的「平地櫻花」，也就是「花旗木」，又稱「泰國櫻花」，是由潮州鎮公所栽種而成，公所主祕王建元說，公所在2016年整頓民治溪畔時，開始種起花旗木，以10公尺種1棵為距離、種了約700公尺，6年後櫻木花道盛開的美景果然令人驚豔。

王建元指出，花旗木的花期在3月，而今年因寒流、少雨等影響，延遲了開花時間，不過卻開得比往年還要茂盛，讓「平地賞櫻」不再是奢望，這幾天真的吸引不少攝影愛好者前來朝聖，尤其在傍晚時分最多人，大家都在搶拍櫻花、落日與溪畔的相映美照。

對此，潮州鎮公所也順勢推出「春遊潮庄」的觀光亮點，主打清明4天連假到潮州玩，一定會有不一樣的驚喜，王建元說，此時此刻的潮州實在太美了。他介紹，春遊潮庄就是以民治溪畔的平地櫻花為主角，向周遭延伸至在地小吃冷熱冰、知名景點屏東戲曲館、日式文化園區等，好吃好玩又知性。

他說，日式文化園區內還可免費借用日式浴衣，且只要押證件，就可以穿出園區，換言之，遊客可以穿浴衣到民治溪畔與平地櫻花拍照，一定很有看頭也很值得留念，相信這是遊客會喜歡且覺得很新鮮的春遊玩法。

他提醒，由於民治溪畔花旗木的開花期，僅有1個月左右，也就是35至45天，因此希望大家能把握賞花時機，也藉此深入遊玩潮州鎮。

(中時 )