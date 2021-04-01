39歲的藝人張韶涵，除了擁有令人稱羨的好歌喉，她的凍齡外表更是讓人驚嘆，膚質和身材都不輸少女，讓不少粉絲相當羨慕，她也大方分享自己的抗氧化祕訣。原來張韶涵凍齡、抗氧化祕訣，關鍵在於「戒糖」，她不吃會讓人變老的「糖」，尤其是加工後的添加糖。

過去的張韶涵曾經是無糖不歡，不吃甜食會死掉的女生，喝咖啡得加3～4包糖，才喝得下去，甚至連喝珍珠奶茶，也會覺得還不夠甜，對於蛋糕、甜點更是來者不拒。除了甜食之外，張韶涵也是個澱粉控，愛吃米飯、麵包，甚至吃完麵包，還能再來塊蛋糕。

但是隨著年紀漸長，張韶涵開始發現好膚質、苗條曲線難以維持，不能再繼續放縱下去，下定決心要戒糖，更直呼，「糖是摧殘女孩子身材和皮膚的一大殺手。」

●「抱持僥倖心態，戒不了壞習慣」 張韶涵公開戒糖3原則

很多人認為吃甜食會讓心情愉快，但身體可不是這樣想的，不只可能加速老化、肥胖，甚至高血脂、糖尿病、癌症、內分泌失調、憂鬱、躁鬱等，都是糖「不小心」造成的。

郵政醫院營養師黃淑惠表示，「抗氧化、抗老，其實是要對抗體內的自由基，自由基是造成皮膚老化的罪魁禍首，但糖和油都會產生自由基，攻擊細胞，引發身體一連串發炎與器官衰退的現象。

根據《英國皮膚醫學期刊（British Journal of Dermatology）》的發現，糖確實會促使皮膚真皮老化，因為糖化作用所產生的蛋白質糖化終產物（advanced glycation end products，AGEs）會在體內造成自由基，使得皮膚狀況退化。功能醫學名醫劉博仁也指出，AGEs（糖化終產物），和age（老化）聽起來很像，吃糖會加速老化、導致膠原蛋白斷裂，造成皺紋。

●為了避免糖害，張韶涵訂下3大原則，展開戒糖行動：

1.不喝含糖飲料，像是奶茶、罐裝飲料等

2.不吃甜點，蛋糕、馬卡龍等統統不吃

3.少吃特別甜的水果和乳酪

「我要求自己完全不碰糖，雖然剛開始的時候非常痛苦，當習慣了甜的東西，平常喝咖啡也有糖，現在完全都沒有糖是一個很痛苦的事情，」張韶涵分享，戒糖初期就嚴格要求自己，雖然痛苦，但是她認為，「抱著就吃一點點」的僥倖心態是戒不了任何壞習慣的。等到戒糖幾個星期後，她也慢慢養成習慣，如今她不吃甜食，只要有一點點糖，就會覺得「這個好甜沒辦法接受。」

張韶涵戒除麵包改吃燕麥，並且僅在運動過後的黃金時間破戒吃點糖。(示意圖/Shutterstock)

●戒麵包改吃燕麥 僅黃金時間會破戒吃糖

愛吃澱粉的張韶涵，也戒掉了自己愛吃的麵包等精緻澱粉，改以燕麥代替，「開始持續吃燕麥，不只是因為它熱量比較低、也主要是因為它是高纖維的食物，燕麥所含有的不可溶膳食纖維，在人體中不會被分解，可以預防便秘，很多養生的書都會把膳食纖維稱作腸道清潔工，利於我們清洗腸道內的垃圾和廢物，減少它們在腸道的停留時間，進一步降低腸道疾病發生的機率，」張韶涵說。

黃淑惠則補充，燕麥不只膳食纖維含量高，除了有不可溶膳食纖維，也有許多可溶膳食纖維，「不可溶膳食纖維」能在腸道內，像掃帚一樣掃除廢物刺激腸壁，以促進排便；「可溶性膳食纖維」則能在腸道內持續吸收水分吸附老廢物質或毒素再排出，兩者都很重要。

張韶涵如今已執行戒糖多年，凍齡成效顯著，不只皮膚狀況好，也更容易保持體態。

不過她也透露只有一個時刻，會允許自己吃點糖，那就是運動完之後。張韶涵說，會把握運動後30分鐘內補充碳水化合物和蛋白質，能幫助肌肉修復和生長。

雖然開始吃糖，但不是所有糖都吃，「蛋糕、餅乾等高糖加高脂的食物，都是不適合減脂時期吃的，糖和脂肪如果同時攝取，會加速自我毀滅，我運動後只補充相對單純的碳水化合物，」張韶涵說。

●7大抗氧化好物 營養師：可用在地當季食材替換

除了戒糖、戒麵包外，張韶涵也特別舉出羽衣甘藍、諾麗果、藍莓、酪梨、亞麻籽、高劑量維生素C及嗜酸乳桿菌7種抗氧化好物。

對此，黃淑惠笑說，確實這些都有助於抗氧化，但不一定非得跟著張韶涵吃同樣的食物，大多都可用營養成分相近的當季好食材替換，不只新鮮，也能有類似功效，像是：

.羽衣甘藍：可用深綠色蔬菜或是十字花刻蔬菜代替，像綠花椰菜、芥藍菜都是好選擇。

.諾麗果、藍莓：可用深紫色蔬果、莓果類替代，像4月盛產的桑葚就兼具2者特性。

.酪梨：最主要的營養素是對人體有益的單元不飽和脂肪酸，且含豐富膳食纖維與鉀、鎂，能降血壓、血糖、預防中風，同時富含抗發炎、抗老的植化素，包含阿魏酸、香豆素、葉黃素和其他抗氧化物。

.亞麻籽：富含膳食纖維，有助改善便秘，若想護心、攝取Omega3脂肪酸，建議要以調理機打碎，加入料理、飲品中。可以多吃魚取代食用亞麻籽。

.高劑量維生素C：不一定需要額外補充，每天多吃水果即可，但注意挑選甜度低的水果，像是芭樂就是維生素C含量高，且甜度相對低的水果。

.嗜酸乳桿菌：對於促進腸胃道蠕動特別有效果，但不應侷限益生菌種類，可以藉由發酵食品多元攝取益生菌，並且攝取豐富纖維，養好腸道菌。

(中時新聞網)