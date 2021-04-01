弘仁會撂300人參加台南角頭「建文」公祭 ，北市警攔車大清查。(陳鴻穩翻攝)

北市警方獲報，竹聯幫弘仁會1日凌晨大張旗鼓，將動員300人租8部遊覽車，南下前往遭槍殺的台南角頭陳建文公祭，警方原本得知幫眾要在長順街上車，規畫上百名警力到場清查，但弘仁會疑似查覺警方動作，臨時喊卡，改成4、5個地點分別上車，警方凌晨1時陸續清查，最後在萬華車站發現其中1部，對車內的30餘人進行清查、列冊後讓他們離去。

警方在萬華火車站發現1部遊覽車，隨即上前清查。（陳鴻偉翻攝）

台南角頭大哥陳建文，2月23日遭人開9槍狙殺，公祭告別式將在1日上午舉行，據聞全台各路兄弟都將前往致祭，警方獲報近來聲勢浩大的竹聯幫弘仁會，「輸人不輸陣」，調集了300多人，1日凌晨1時要在長順街水門外停車場，分成8部遊覽車依序上車、南下。

萬華警方不敢大意，調集上百名警力，前往水門外等候，準備逐一清查這群參加者的身分，另檢視是否攜帶違禁物品，但警方到場時，卻發現並沒有幫眾現身，疑似弘仁會發現警方，另外分散，在不同的地點各自上車。

警方隨後在各處巡邏、找尋，凌晨3時許在萬華火車站旁，發現30多人已經上車，隨即對眾人進行盤查、抄錄身分建檔，確定都沒有違禁品後放行。

北市警方表示，對幫派活動將會持續關注，像3月31日晚，北市飛鷹幫在喜來登舉辦春酒，警方也有派人全程蒐證，如有不法行動必將嚴格查緝，以維治安淨化市容。

(中時 )