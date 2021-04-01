桃園市長鄭文燦日前在桃園球場被眾啦啦隊員舉起，意外引起政治人物體重的相關話題，而鄭文燦「真的只有不到80公斤」也跌破無數人的眼鏡，同黨立委蔡易餘昨還被黨主席蔡英文下令要在3個月內將體重減至100公斤以下，「不然就開除黨籍」。而鄭文燦今日貼文就幫蔡易餘「一秒減肥成功」，讓網友笑翻。

桃園市長鄭文燦的體重數字，成為最近政壇熱門話題，連蔡英文總統也關切，昨日中常會空檔，鄭文燦在蔡英文總統見證下，用黨中央磅秤當場量體重，顯示78.2公斤；連蔡總統都不敢置信問，「這個磅秤多久了」。

蔡易餘隨後被鄭文燦也拱上磅秤，結果顯示出來的體重竟有109公斤，蔡總統當場要求蔡易餘，一定要在三個月內將體重減至100公斤以下，「不然就開除黨籍」、「本黨有超過100公斤的嗎？」

今早鄭文燦在臉書上發文貼出一張「蔡易餘減肥成功」的照片，畫面中的蔡易餘明顯消瘦許多，而鄭文燦反而相對「變大隻了」。

原來這是篇愚人節的貼文，照片中鄭文燦與蔡易餘換臉，讓蔡易餘體驗看看「78.2公斤的身體」，鄭文燦也表示「餘」人節快樂。該篇文章讓網友笑翻了，直呼蔡易餘一秒減肥成功；蔡易餘本人也在文章下留言表示「謝謝市長，讓易餘馬上瘦到78.2公斤！」

(中時新聞網)