台灣、帛琉旅遊泡泡首發團將在今天下午起航，旅客須提前5.5小時到桃機，預計上午9時開始分批逐團採檢，檢驗結果在下午1 時前會出爐，若有人驗出陽性恐無法成團。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，萬一有團員驗出陽性，將立即由防疫醫師展開疫調，若有需要隔離者就必須留在台灣隔離，不排除有無法成團的可能性。

負責採檢的衛生福利部桃園醫院表示，醫護人員今天上午8時即至桃園機場採檢站集合整備，採檢工作預計從上午9時開始，採檢樣本送回醫院化驗，預計下午1 時前檢驗結果就能出爐。

桃園國際機場公司表示，帛琉旅遊泡泡首發團旅客需團進團出，由旅行社帶至採檢區進行分批逐團核酸（PCR）檢測，旅客在等待檢驗報告時可在航廈3樓至5樓自由活動與用餐。

中華航空公司表示，上午11時就會開放第二航廈3樓的3號櫃台，旅客在辦理報到手續時務必要出示陰性檢驗報告，下午1時30分，華航會在第一航廈的B9登機門前辦理迎賓活動，預計在下午1時55分開放旅客登機，下午2時30分起飛。（編輯：李錫璋）1100401

(中央社)